Así quedará la Plaza de Santiago tras la reforma

Misterio desvelado. Este jueves, tras tres meses de espera, ha salido a la luz la nueva imagen que tendrá la Plaza de Santiago de Cáceres ... tras la remodelación a la que será sometida. El proyecto, diseñado por el arquitecto extremeño Antonio Álvarez-Cienfuegos, contempla un recinto más diáfano que el actual y un podio alrededor de la iglesia para salvar los desniveles y, al mismo tiempo, destacar la presencia del templo.

Se prevé, además, un pavimento continuo para toda la plazuela –sin los escalones actuales, cien por cien accesible–, y un desplazamiento de las zonas verdes hacia las fachadas de las casas. La remodelación incluye la eliminación de dos palmeras, pero como contrapartida se prevé duplicar el área vegetal, sobre todo con la plantación de nuevos árboles para crear más sombra. Se incorporarán plantas en la zona que hay delante del Palacio de Godoy, que se despejará de coches, y también en la zona más próxima a la calle Caleros, junto a la terraza del restaurante La Matilda.

Todos los detalles se dieron a conocer este jueves en el Palacio de Camarena, sede en Cáceres del Coade (Colegio oficial de Arquitectos de Extremadura), donde se llevó a cabo la presentación del proyecto ganador del concurso público convocado para elegir la nueva estética de Santiago. Álvarez-Cienfuegos (Villanueva de la Serena, 1976) obtuvo el primer puesto en un certamen al que se presentaron un total de 15 proyectos. El fallo del jurado se hizo público el pasado 19 de julio pero, por cuestiones de agenda, hasta ayer no se difundieron las recreaciones de cómo será la plaza.

Ampliar Proyecto finalista. Obtuvo el segundo premio. HOY

Fue el propio arquitecto el que desgranó los detalles, tras un acto previo en el que se dieron a conocer los entresijos del concurso de ideas en el que tuvieron voz todos los agentes que han estado implicados: Ayuntamiento, Diputación Provincial (que pone el dinero), asociación vecinal Ciudad Monumental y el propio Coade, que ha llevado la batuta del certamen.

Los trámites

El proyecto básico de la reforma se entregó el pasado mes de septiembre en el Ayuntamiento para ser supervisado por los técnicos municipales. Y una vez que obtenga el visto bueno del Consistorio, se presentará el proyecto de ejecución, que incluye los detalles definitivos del diseño, como los materiales que se emplearán o las medidas precisas.

Diputación, que es la institución que debe convocar el concurso para ejecutar la obra, calcula que las obras no saldrán a concurso hasta, al menos, el mes de marzo de 2023, según los cálculos del diputado de Infraestructuras, Luis Fernando García. Esta reforma se sufragará con un presupuesto de 586.171 euros procedentes del programa 'Pueblos con futuro' de la institución provincial.

Desde este jueves también se puede ver en la sede del Coade una exposición con los 15 trabajos que se presentaron el concurso.

La charla del arquitecto ganador giró en torno a tres ideas. La primera de ellas, la de la «monumentalización» de la iglesia para que gane más protagonismo del que tiene en la actualidad. Este objetivo, expuso, se logrará con la creación del podio perimetral, que permitirá hacer un recorrido completo alrededor del templo totalmente accesible. «Se genera una especie de pedestal en la zona del ábside, que destaca la presencia del templo si entras a la plaza desde la calle Picadero», describió.

Ampliar Proyecto reconocido con el tercer puesto. HOY

La segunda idea lanzada por Álvarez-Cienfuegos consiste en la creación de nuevas perspectivas de la propia plaza al lograr un espacio más diáfano. Y la tercera, en la consecución de una nueva configuración de los espacios al desplazar la zona verde hacia las casas. Con este traslado, expuso, se habilita un área intermedia entre la iglesia y el área verde destinada a acoger actividades como mercadillos, jornadas de convivencias, pequeños conciertos...

Sin coches

«¿Dónde están los aparcamientos?». Esta es una de las preguntas que más repitieron los asistentes al acto al contemplar las imágenes del proyecto ganador.

En las fotos presentadas no aparecen coches. La nueva Plaza de Santiago está concebida para ser peatonal, sin los vehículos que ahora estacionan junto al Palacio de Godoy o sin esos que lo hacen de manera paralela a la iglesia. No obstante, parece que la restricción al tráfico no será radical desde el inicio, según los planes del Ayuntamiento.

La idea es dar soluciones provisionales para que los residentes, al menos, puedan seguir estacionando en el recinto hasta que el Consistorio habilite aparcamientos disuasorios en el entorno, como el previsto en la calle Tenerías. Los vecinos insisten en esta idea. Juan Manuel Honrado, presidente de Ciudad Monumental, defendió la participación ciudadana real lograda en el proceso de la reforma de Santiago y lamentó que no haya sido así en el proyecto para construir un museo en El Madruelo.