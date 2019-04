Queda visto para sentencia el macrojuicio del clan de 'los Hilarios' Tribunal y abogados escuchando al agente. :: jorge rey El policía local de Plasencia fue el único de los treinta acusados que utilizó su oportunidad de decir que es inocente SERGIO LORENZO Cáceres Martes, 9 abril 2019, 07:44

«Se me ha investigado por unos delitos que no he cometido», dijo ayer el agente de la policía local de Plasencia José M. R. V., cuando la presidenta de la Audiencia Provincial de Cáceres, María Félix Tena, le dio la oportunidad de decir unas últimas palabras antes de dejar la causa vista para sentencia.

Él fue el único de los acusados que quiso acercarse al micrófono y hablar al tribunal que va a decidir si es culpable o inocente. El resto de los 29 acusados, cuando se les fue nombrado, se levantaron de sus asientos y cuando se les preguntaban si querían usar del derecho que tenían de decir unas palabras antes de concluir la vista oral, dijeron que no querían.

De esta forma quedó visto para sentencia el macrojuicio del clan de 'los Hilarios' de Plasencia, y el clan de 'los Aguilares' de Malpartida de Plasencia, que comenzó el pasado 4 de febrero.

La fiscal ha pedido para los 20 hombres y 10 mujeres acusados penas que oscilan entre los 3 años a los 28 años de cárcel. La mayoría están acusados de pertenecer a una organización criminal, de delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, falsedad en documento público, tenencia ilícita de armas, cohecho y revelación de secretos.

Los abogados defensores han solicitado la libre absolución de sus clientes, asegurando que no hay pruebas que demuestren que cometieron alguno de los delitos de los que son acusados.

De los 30 acusados, seis están en prisión preventiva por esta causa que se inició el 16 de octubre de 2015, cuando se hicieron 24 registros domiciliarios: 14 de ellos en Plasencia, siete en Malpartida de Plasencia, dos en Cáceres y uno en Talavera. Se les intervino 25.000 dosis de cocaína, dos kilos de marihuana y 20 armas, entre ellas un fusil de asalto.