Un público intergeneracional disfruta del Extremúsika más ecléctico Diez conciertos protagonizan el segundo día del festival, que este domingo se despide del Recinto Hípico

María José Torrejón Cáceres Domingo, 12 de octubre 2025, 08:19 Comenta Compartir

El comentario más compartido entre los veteranos del Festival Extremúsika, que arrancó este viernes en Cáceres y ofrece este domingo su última jornada de conciertos, es que la cita dista mucho de sus orígenes. Un cartel demasiado ecléctico en el que los más rockeros añoran más grupos de su gusto. El festival, que este 2025 ha vuelto al mes de octubre, atrae a un público intergeneracional. Asistentes de 50 años comparten terreno con chavales de 18.

Entre los fieles a Extremúsika con nostalgia se encuentra Joaquín Sánchez. «En la primera edición estuvieron seis grupinos y estuvo súper guapo. Vino Fito, Sínkope, Albertucho, Poncho K, Reincidentes... Fue un único día y estuvo muy bien. Después fue creciendo y hubo un tiempo en el que se decía que iba a rivalizar con el Viñarock. Pero eso se quedó en aguas de borrajas», asegura este asistente de Orellana la Vieja e incondicional de este festival. «La música en directo siempre tira. Lo que pasa es que antes había mucho rock, que es lo que más nos gusta. Nosotros no somos de autotune», señala.

Pasadas las siete de la tarde los ritmos flamencos de Canteca de Macao se apoderaron del recinto. «Extremadura es como Andalucía. Hay muy buen flamenco y se come muy bien», aseguraron sus integrantes para dar paso a una de sus canciones.

Ampliar Asistentes a uno de los conciertos de este sábado. JORGE REY

Durante la tarde de este sábado los taxistas tuvieron menos volumen de servicios hasta el Recinto Ferial que durante la jornada del viernes, primer día de Extremúsika. La agenda de ayer incluía las actuaciones de Cruz Cafuné, Aslándticos, Riot Propaganda, Cyril Kamer, Ill Pekeño & Ergo Pro, entre otros.

Hay que recordar que esta edición tiene varias novedades con respecto a la de 2024. Ha regresado al Puente del Pilar y ha suprimido uno de sus tres escenarios. Son solo dos los que acogen diez actuaciones al día, un total de 30 conciertos, lo que supone aproximadamente la mitad de la propuesta de 2024. El recinto en donde se desarrolla la música se ha achicado considerablemente, con una novedad muy llamativa: el escenario Don Porky está a cubierto. Se trata del mismo espacio, una carpa que acogerá otras citas que se desarrollarán este otoño como Horteralia. Todo ello en el Recinto Hípico.

Zona de acampada

Extremúsika se ha convertido en un punto de encuentro anual para Hugo De Melo (de San Sebastián), Germán Conde (de Madroñera) y el resto de sus amigos, con edades comprendidas entre los 18 y los 27 años. «Otros años ha habido carteles mejores. Ha bajado el nivel», lamentan desde la zona de acampada al tiempo que echan en falta a grupos como Sanguijuelas del Guadiana en una cita como esta.

Más allá de la música, el recinto cuenta con una amplia zona de comida. Hay pizzas familiares por 17 euros. La porción suelta se vende a cinco euros. Los perritos calientes cuestan ocho euros y los kebabs de pollo y verduras valen diez euros.

En las barras de bebidas la botella de agua de 50 cl se despacha a dos euros; los refrescos y las cervezas, a 3,50; y los combinados, ocho euros.

La organización destacó ayer en un comunicado la buena acogida brindada a la primera jornada. «Aunque la entrada fue inicialmente tímida, el ambiente se fue caldeando hasta alcanzar un lleno de entusiasmo y ritmo en un recinto que respiraba música y alegría por cada rincón», señala al tiempo que destaca actuaciones como las del andaluz Raule, la de los extremeños Bellotaris Fallecidos, Al Safir y Mago de Oz, entre otras.

Ampliar Asistentes al festival, en la zona de acampada. JORGE REY Este es el programa de la última jornada, con Morad y Huecco Extremúsika se despide este domingo del Recinto Hípico de Cáceres con una intensa jornada de conciertos que arrancará a las 17.15 y se prolongará hasta altas horas de la madrugada, ya que la última actuación prevista en el cartel comenzará a las 3.15 horas. Por el escenario Cigüeña pasarán, en este orden, Cecilia Zango (17.15), Antony Z (18.45), Boikot (20.30), Morad (22.45) y Los Estanques y el canijo de Jerez (1.00). Mientras tanto, pisarán el escenario Don Porky Black Trick (18.00), Chema Rivas (19.30), J Abecia (21.45), Huecco (00.00), Gea (2.15) y Juandy Power (3.15 horas). De momento, la organización no ha facilitado ningún dato de asistentes ni abonos vendidos. Emplaza al próximo lunes, día 13, para dar una cifra sobre el público congregado. El Ayuntamiento de Cáceres ha habilitado un servicio extraordinario de autobuses urbanos que salen desde el parque José María Saponi, en la avenida de Alemania. Se han puesto a disposición 10 autobuses articulados. El servicio comenzará a funcionar a las 17.30 horas y estará operativo hasta las siete de la mañana. Hay que recordar que en comunidades como Extremadura el lunes es festivo. Pero no ocurre lo mismo en Madrid. El Festival Extremúsika está organizado por Mejor con Música Music festival AIE, que tiene su sede en Granada. Y cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Cáceres, Canal de Isabel II, Diputación Provincial de Cáceres, Fundación Extremeña de la Cultura, Marca Extremadura y la Junta de Extremadura, entre otras instituciones.

Temas

Cáceres