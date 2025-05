PSOE y UP cuestionan al edil de Urbanismo de Cáceres y Vox alaba su «limpieza democrática»

Doble visión en los grupos de la oposición política ante el caso suscitado por la ausencia del concejal de Urbanismo en la votación de ... una modificación del Plan General Municipal (PGM) para ampliar Capellanías. Tirso Leal decidió ausentarse en el pleno aunque no lo hizo previamente en comisión. Parte del suelo pertenece a una empresa vinculada a otra mercantil en la que su mujer tiene participación, tal y como ha reconocido él mismo.

Mientras que Unidas Podemos y el PSOE creen que el edil del PP ha incumplido la ley al no haberse mantenido al margen de un asunto en el que hay conflicto de intereses, con independencia de tener separación de bienes con su cónyuge, para Vox el asunto no tiene más recorrido. «Su voto no era necesario para un dictamen que además luego debía ser votado en pleno, por lo que creo que no hay que darle más vueltas», opina Eduardo Gutiérrez. El portavoz municipal Vox afirma que Leal «actuó con limpieza democrática», al ausentarse de la votación.

Nada que ver con el análisis de PSOE y UP. Belén Fernández, portavoz socialista, replicó ayer en redes la noticia de HOY y aclaró que el edil no se ausentó, como dijo, por ética sino «por imperativo legal que había incumplido en todo el proceso anterior». La normativa no alude a separación de bienes sino a parentesco, destaca. «Y el suyo es de primer grado», concluye. Cree que para Leal «la prioridad no ha sido el desarrollo de suelo industrial, sino otro tipo de intereses».

Remarca que ha presidido y participado y votado en comisión sobre este asunto de la modificación urbanística que le afecta por lo que «ausentarse en el último momento no le hace ético, sino incumplidor». «Pediremos responsabilidades al alcalde. Si esto es así, este señor queda incapacitado para ser concejal de Urbanismo», avisa Fernández.

Belén Fernández también se fija en que frente a los terrenos que se habían barajado inicialmente, el equipo de Gobierno optó por otros finalmente y descartó los primeros sin que se conozcan los motivos de ello. Considera que Tirso Leal ha incurrido en una clara incompatibilidad al dirigir el debate en un asunto y votar sobre ello en comisión cuando debería haberse mantenido al margen por razones de parentesco. «Ha demostrado que no daba prioridad al desarrollo del suelo industrial en Cáceres, ya que ahora con sus decisiones el proceso puede ser declarado nulo de pleno derecho, con el consiguiente perjuicio por el retraso que ello generaría», puntualiza.

Anulación

El PSOE ha registrado un escrito en la que pide explicaciones al Gobierno. Está a la espera de recibir respuesta. Hoy preguntará al secretario general por el alcance jurídico de este caso.

Consolación López, por su parte, admite que su grupo valora pedir la nulidad de todo el procedimiento administrativo. «Los conflictos de intereses son la principal causa de fraude público», reseña la concejala de UP. Opina que el proceso para la modificación del PGM y facilitar ampliación de usos industriales «se debería anular». «La credibilidad del Gobierno y de este concejal se ve seriamente afectada», insiste. Aunque en el pleno López Balset se refirió a propietarios concretos del suelo afectado, reconoce que desconocía que el edil se iba a ausentar. Tampoco tenía conocimiento de que la mujer de Leal participase en una empresa vinculada a la operación.

«Con esta forma de actuar se han saltado los principios del buen gobierno», lamenta. PSOE y UP coinciden en que Leal no debería haber dirigido el debate. El edil popular ha explicado que se ausentó «por prudencia y por ética», ya que entiende que legalmente no estaba obligado a ello.