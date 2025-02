El proyecto del parque acuático de Casar sigue acumulando retrasos

Cuando se presentó el proyecto del parque acuático de Casar de Cáceres, en junio de 2021, muchos se pusieron ya en situación y se imaginaron ... de forma inminente deslizándose por amplios toboganes y chapoteando entre olas artificiales. El proyecto, Aquamundo Extremadura, promovido por el ex futbolista holandés Donald Caspar Hudsen, prometía inmediatez y en ese momento se dijo que abría sus puertas en el verano de 2022, pero el tiempo se fue echando encima, el plazo se fue estirando y así sigue, en 'stand by'.

Hace un año, en febrero de 2023, se anunció que los trámites seguían su curso, pero que su apertura se posponía a 2024, lo cual no va a pasar pese a la puesta de la primera piedra en marzo del año pasado.

¿Está parado Aquamundo? Tal y como señala el responsable del proyecto, Felipe Hurtado, este sigue en marcha y las obras comenzarán en breve, se espera que en la primavera de este 2024. El motivo del retraso, dice, está en los efectos de la guerra de Ucrania y la subida del precio de los materiales y también en las dilaciones administrativas provocadas por haber sido 2023 un año electoral a nivel nacional.

Cambio de visado

Otro de los hechos que han ralentizado la puesta en marcha de esta iniciativa es el cambio de visado del proyecto arquitectónico, que ha pasado del Colegio de Arquitectos de Málaga al de Extremadura. «Nos pidieron que hiciéramos algunas pequeñas modificaciones, tema de accesibilidad», precisa Hurtado, que aclara que tienen todas las autorizaciones de la Junta de Extremadura. «El Colegio de Arquitectos nos pide que demos accesibilidad a los usuarios hasta las mismas atracciones acuáticas», aclara mientras esgrime como ventaja que el parque acuático ha podido avanzar sin encontrarse con obstáculos ni quejas de colectivos ecologistas o vecinales. «Nadie nos ha puesto reparos».

También están pendientes de ayudas públicas, de los incentivos regionales. El próximo mes de abril mantendrán una reunión en el Ministerio de Economía y Hacienda para abordar la consecución de ayudas dependientes de Fondos Europeos. Hurtado no precisa la cantidad que han solicitado pero dice que no condicionará la puesta en marcha del parque acuático, cuyo presupuesto alcanza los 60 millones de euros.

Desde la dirección general de Empresa de la Junta se confirma que hay una solicitud de diciembre de 2022 que se envió al ministerio en julio del año pasado y aún no tiene resolución. Pese a la dilación permanente Felipe Hurtado cree que es un logro que un proyecto ambicioso como este esté ya en camino.

El Ayuntamiento aún no ha concedido el permiso de obra, a la espera del visado del proyecto en el Colegio de Arquitectos

Recientemente, el pasado 13 de enero, los promotores y la alcaldesa de Casar de Cáceres, Marta Jordán, se reunieron con el consejero de Economía, Guillermo Santamaría, para abordar el futuro de este proyecto.

Hurtado señala que aunque el proceso burocrático y administrativo lleva su tiempo la obra en sí es un proceso relativamente rápido. «En realidad obra civil hay muy poca, solo es el restaurante y el tema paisajístico, lo demás es más movimiento de tierra que otra cosa, todo viene como un mecano, viene todo hecho, hay que anclarlo».

La alcaldesa de Casar de Cáceres confía en que el parque acuático pueda ser una realidad. El Ayuntamiento aún no ha concedido el permiso de obra, a la espera de que se subsanen las cuestiones técnicas que exige el Colegio de Arquitectos. Jordán subraya que el consejero de Economía ofreció cursos de formación específicos para las 45 personas que van a trabajar en este parque. La regidora confía que en mayo puedan iniciase las obras. «Ellos tienen todos los informes sectoriales aprobados y favorables, pero soy prudente, yo tengo que ver que haya movimiento, después de la primera piedra no he vuelto a ver nada».

Al compás de esta iniciativa, aunque con otro inversor privado, hay un proyecto para construir bungalows rurales en parte trasera de la dehesa boyal del pueblo. Su construcción depende de unas modificaciones en el Plan General Municipal.