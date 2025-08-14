El protocolo ola de calor bate récords en Cáceres con 15 días seguidos atendiendo a sintechos

El protocolo ola de calor de Cáceres, que busca proteger a las personas sin hogar de temperaturas extremas, está viviendo un verano de récord. ... Si ya el pasado 26 de junio, antes de lo habitual, comenzaron las salidas de los voluntarios de DYA en busca de sintechos expuestos, estas semanas se está batiendo otra marca, la de días consecutivos con los servicios activados: 15 jornadas seguidas.

Hay que recordar que el protocolo ola de calor se activa de manera automática cada vez que los servicios meteorológicos emiten una alerta por altas temperaturas, y eso viene ocurriendo en Cáceres de manera ininterrumpida desde el pasado 31 de julio. Ya se han superado ampliamente las más de 100 intervenciones que se llevaron a cabo en todo el verano pasado.

«Ningún año hasta ahora habíamos tenido que salir tantos días seguidos», confirma Hugo Alonso, responsable de DYA Social. Están atendiendo además al doble de personas sin hogar que al inicio del verano, unas 14 en cada jornada, distribuidas en nueve emplazamientos distintos.

Acompañamiento

Alonso señala que se está levando a cabo la tarea habitual de acompañar y asesorar a los usuarios, sin que se haya dado por el momento ninguna situación grave pese a la larga duración y la intensidad de la ola de calor que atraviesa Cáceres desde que comenzó agosto, y que amenaza con extenderse aún durante todo el fin de semana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica en Cáceres capital máximas superiores a 40 grados al menos hasta el domingo, y solo a partir del martes se prevé una bajada perceptible de las temperaturas.

Como han explicado ya en varias ocasiones desde DYA, los voluntarios salen alrededor de las seis de la tarde en busca de personas que viven en la calle. Se preocupan por su estado de salud y su evolución, les entregan un 'kit' de hidratación compuesto de agua y gelatina que dona el Banco de Alimentos y les informan de los recursos que tienen a su disposición para resguardarse, que muchos rechazan por no ser capaces de cumplir las reglas de convivencia y comportamiento que se establecen en ellos.

Hugo Alonso señala además que estos centros de acogida gestionados por Cáritas suelen llenarse cada noche. La organización les da información diaria actualizada con las plazas disponibles que pueden ofrecer a los sintechos.

Además de DYA, también forman parte del protocolo ola de calor el Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS), Cruz Roja, Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres, la Policía Nacional, la Local y la Obra Social la Milagrosa de las Hijas de la Caridad.

Este es el tercer verano consecutivo que se pone en marcha. Se trata de una extensión del protocolo ola de frío, que lleva ya funcionado varios años con buenos resultados, de manera que se decidió ampliarlo a los meses estivales para casos de alerta por altas temperaturas. El del frío se activa a finales de noviembre con un procedimiento similar, aunque en invierno en lugar del 'kit' de hidratación se entrega a los usuarios que van a pasar la noche en la calle comida caliente y mantas.

Algunos de los sintechos que atienden son los mismos en verano e invierno, pero muchos van cambiando porque se trata de un colectivo con mucha movilidad. De hecho, los voluntarios suelen pedirles que les informen de dónde tiene previsto estar al día siguiente para poder realizar mejor el seguimiento.

En todo caso, la mayoría suelen preferir ubicaciones fijas, principalmente en un recorrido que va desde la estación de autobuses hasta Cánovas, y termina en el Edificio Valhondo.