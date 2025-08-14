HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Voluntarios de DYA atienden a una persona sin hogar en Cánovas a principios de julio dentro del protocolo ola de calor. Jorge Rey

El protocolo ola de calor bate récords en Cáceres con 15 días seguidos atendiendo a sintechos

Los voluntarios de DYA asisten cada jornada desde el 31 de julio a unas 14 personas sin hogar expuestas a temperaturas extremas en las calles de la ciudad

C. Mateos

Cáceres

Jueves, 14 de agosto 2025, 07:53

El protocolo ola de calor de Cáceres, que busca proteger a las personas sin hogar de temperaturas extremas, está viviendo un verano de récord. ... Si ya el pasado 26 de junio, antes de lo habitual, comenzaron las salidas de los voluntarios de DYA en busca de sintechos expuestos, estas semanas se está batiendo otra marca, la de días consecutivos con los servicios activados: 15 jornadas seguidas.

