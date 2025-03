Protección Civil arrancará en Cáceres con 25 voluntarios e Ignacio Blanco como coordinador

C. M. CÁCERES Sábado, 22 de octubre 2022, 07:41 Comenta Compartir

Ignacio Blanco, policía local en segunda actividad con 35 años de servicio en el cuerpo, ha sido nombrado coordinador de la futura Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cáceres, que próximamente empezará a funcionar en las antiguas instalaciones de Tráfico de Aldea Moret.

Blanco, nacido en Cáceres hace 59 años, se situará al frente de un cuerpo de voluntarios que contará al principio con unas 25 personas, pero que aspira a ir creciendo a medida que se consolide. Su nombre venía sonando desde hace tiempo para este puesto, si bien ha sido ahora cuando se ha producido la designación oficial.

El grueso de los voluntarios serán los que actualmente forman parte de la asociación ARA, que pasará a integrarse en Protección Civil. Hay que negociar aún las condiciones en las que se producirá el traspaso del material, ya que ARA tiene tres vehículos de su propiedad equipados para intervenir en catástrofes y eventos multitudinarios.

La única sin agrupación

Cáceres es la única ciudad extremeña mayor de 20.000 habitantes que no cuenta con una Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. Ya desde la anterior legislatura hay planes para ponerla en marcha, si bien hasta hace poco no se han concretado. El reglamento se aprobó en 2018 y ahora se nombra al coordinador. Falta dar un curso de formación a los voluntarios que no proceden de ARA, dotarles de uniformes y equipamiento e instalarse en la sede que tendrá en Aldea Moret.

Ignacio Blanco señala no obstante que ese no será el emplazamiento definitivo, ya que a medida que vaya creciendo la agrupación la necesidad de espacio irá siendo mayor.

Labores de apoyo

El cometido de Protección Civil es apoyar a las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia en eventos multitudinarios y catástrofes, aunque sin sustituirles nunca en sus funciones. Es una tarea similar a la que hasta ahora viene prestando en Cáceres la asociación ARA, y de ahí que vaya a integrarse en la nueva agrupación de voluntarios. Puede ayudar, por ejemplo, al control del tráfico y del público en citas deportivas con mucha afluencia, en carreras populares, en festivales como el Womad o en eventos masivos como la Semana Santa.

El nuevo coordinador de Protección Civil ya ha viajado para conocer de primera mano el funcionamiento de agrupaciones experimentadas, como las de Galicia o la más cercana de Plasencia, que lleva funcionando desde los años ochenta.