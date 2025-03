La primera convocatoria cubre apenas la mitad de las plazas del colegio mayor de Casa Pereros en Cáceres

Una sola convocatoria no ha sido suficiente para completar las 52 plazas a 115 euros mensuales que oferta la Diputación de Cáceres en el ... colegio mayor de Casa Pereros (ahora Centro de Estudios Internacionales 'Charo Cordero') tras la reforma integral del edificio. Se han recibido un total de 26 solicitudes dentro del plazo que finalizó el pasado miércoles, si bien la institución provincial se plantea sacar el próximo mes una segunda convocatoria, ya que ha habido varias peticiones más que no han podido entrar ahora por estar condicionadas a la matrícula de septiembre.

La residencia universitaria de Casa Pereros (antiguo colegio mayor Francisco de Sande) comenzará a funcionar el próximo curso tras varios años cerrada por una reforma que ha costado cerca de cuatro millones de euros. El propósito de la Diputación es que allí se alojen estudiantes de familias con pocos recursos, preferentemente de municipios pequeños, de manera que subvenciona la mayor parte del precio de la estancia. Los estudiantes que reúnan los requisitos solo tendrán que pagar 115,5 euros al mes (105 más IVA) en régimen de pensión completa, mucho menos de los más de 700 euros en los que la Diputación valora el coste del servicio.

Con estas condiciones parecía previsible una avalancha de solicitudes, pero de momento no ha sido así. Según los datos aportados este jueves por la institución provincial, se han presentado 22 correctas más otras cuatro pendientes de alguna subsanación, para lo cual sed abre ahora un plazo de unos días. Aclara no obstante que existen otras peticiones que no se han podido atender porque se encuentran condicionadas a la matrícula académica de septiembre. Por este motivo, la Diputación se plantea sacar el mes próximo una segunda convocatoria para «poder atender esas solicitudes y cubrir las plazas».

Los universitarios que quieran alojarse el próximo curso en Casa Pereros tan solo tienen como requisito obligatorio que estar empadronados en algún municipio de la provincia de Cáceres. A partir de ahí se establece un baremos en el que se da prioridad a los aspirantes en función de la renta familiar, la distancia de su domicilio a la capital provincial y el expediente académico. No hay fijados unos mínimos, sino que se tiene en cuenta todo el conjunto a la hora de asignar las plazas.

Las bases establecen que en caso de empate entre dos alumnos con la misma puntuación, las solicitudes se ordenarán según la mayor valoración obtenida por el nivel renta y después, en la casilla del expediente académico. El último criterio que se tendrá en cuenta será el municipio de procedencia. De persistir el empate, se ordenarán por edades de los aspirantes, de menor a mayor, según la fecha de nacimiento.

Pensión completa

Los 115 euros mensuales dan derecho a habitación y régimen de alojamiento en pensión completa. El remodelado edificio del siglo XV, a medio camino entre la puerta de Mérida y la plaza de San Mateo, contará en condiciones normales con un total de 59 plazas para universitarios, distribuidas en 51 habitaciones individuales y cuatro dobles. Sin embargo, para el próximo curso se ha recortado ligeramente a causa de la pandemia, de modo que no habrá habitaciones dobles y el número total de estancias ofertadas será de 52, de las que tres se reservarán para estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Todas las habitaciones para el curso 2022-23 serán por lo tanto individuales.

El grupo Asoma Extremadura se ha hecho con la concesión del Centro de Estudios 'Charo Cordero' para los próximos 20 años , con un canon anual de 12.000 euros. También podrá alquilar el salón de actos para conferencias, cursos y otras actividades culturales (200 euros al día) y el claustro para exposiciones (300 euros por quincena). Los alumnos extranjeros y los que participen en cursos de verano (el establecimiento no cerrará al acabar el curso) pagarán 200 euros por quincena.