Una primavera entre poesía y temporales en Cáceres

Cristina Núñez Cáceres Sábado, 22 de marzo 2025, 08:58

Mientas son escritas estas líneas se escucha de fondo el batir de las ramas de los árboles contra las ventanas, por donde se ve a ... los viandantes luchan contra un viento que les intenta arrebatar los paraguas. El cielo es una masa espesa y gris por donde no se cuela ni un rayo de sol. Llevamos un par de jornadas de primavera y no es que no se note, es que nos deja escenas verdaderamente invernales. La primavera es la estación de la lírica y así se ha celebrado en la ciudad, con varias actividades que honran a este género. El Ayuntamiento de Cáceres llevó a cabo ayer una ruta poética con el rapero Menez como protagonista, que abrió el acto fusionando rap y poesía. Partió del Palacio de la Isla, recorrió después el Ateneo, la Ermita de la Paz, el Palacio de los Golfines de Abajo, la Fundación Mercedes Calles y el Museo Helga de Alvear.

Dentro de estas celebraciones también ayer en la Biblioteca se celebró el encuentro poético 'Ribera del Marco', una cita abierta a todos los públicos en el que se presentó el numero 2 de Trocha, la revista poética realizada por los participantes del taller 'Hablemos de poesía'. También se llevó a cabo un micro abierto. Los que no pudieron llevar a cabo su iniciativa poética fueron los miembros de la asociación cultural Amigos de la Estatua de Gabriel y Galán en el Paseo de Cánovas, que habían preparado lectura de poemas y cuentos y talleres de diferente tipo con varios colectivos de la ciudad. Su organizador, Matías Simón, espera a que salga el sol para volverlo a situar en la programación. Andrés García Román en el aula Valverde. JORGE REY Concierto el pasado 19 de marzo en el Palacio de Congresos de Cáceres. JORGE REY Presentación del libro de relatos 'Reversibles' de Victoria Pelayo Rapado. HOY Presentación del libro 'La almazara de Catón' de Rafael Fontán. JORGE REY Actividad de deporte inclusivo en el colegio público Prácticas. HOY 1 / Ha sido una semana llena de poesía. Andrés García Román fue el invitado a una nueva entrega del aula literaria José María Valverde. Nacido en 1979 es escritor, traductor y profesor de literatura y escritura creativa y autor autor de los poemarios 'El fósforo astillado' (DVD Ediciones, 2008), 'La adoración' (DVD Ediciones, 2011), 'Fruta para el pajarillo de la superstición' (Pre-Textos, 2016), 'Poesía Fantástica (2007-2019): Resumen primero' (Pre-Textos, 2020) y 'Neorromanticismo' (Ultramarinos, 2023). Las temáticas literarias son muy variadas, aunque el amor está en el 'top ten' de la inspiración creativa. El filólogo clásico Rafael Fontán presentó el pasado jueves en el Ateneo de Cáceres un libro dedicado a la producción de aceite. 'La almazara de Catón' propone un recorrido por los textos griegos y latinos que hablan sobre este mundo. Las obras de Teofrastro, Virgilio, Plínio Viejo, Catón, Columela y Paladio son ejemplos de literatura sobre esta cultura ancestral, explica el texto de Matilde Martínez, la editora de esta obra. «Porque agricultura es cultura y el aceite, al igual que el trigo y el vino, forma parte de la llamada tríada mediterránea, los tres cultivos básicos de nuestro rincón del mundo». Es un homenaje a los campesinos que todos los años hacen posible que se fabrique el oro líquido que llega a nuestras mesas. Más libros. La Biblioteca Pública de Cáceres se convirtió el pasado miércoles en una pequeña fiesta literaria. La escritora Victoria Pelayo Rapado presentó su libro 'Reversibles', publicado por Castilla Ediciones. La obra ofrece ocho relatos en los que sus personajes tienen que enfrentarse a situaciones cotidianas que viran hacia lo desasosegante. «La vida es como un forro reversible, lo bueno puede volverse malo, y lo malo, peor», se explica en la contraportada de esta obra. Pelayo Rapado, columnista de este diario y que cuenta con varios libros de relatos reunió a un buen grupo de lectores y de amantes de la literatura, que mantuvieron y activo diálogo con la autora, presentada por la periodista que firma estas líneas. De la cultura que se transmite vía papel a la que nos llega por la vista y por el oído. El pasado miércoles el Palacio de Congresos de Cáceres acogió la representación de Carmina Burana, la obra más famosa de Carl Orff, además del Réquiem de Mozart. La Orquesta Filarmónica de Minsk y el coro de la Filarmónica de Chísinau interpretaron estas grandes piezas. También ayer tuvo lugar un espectáculo de altura musical. El Gran Teatro de Cáceres recuperó en su programación la ópera después de varias temporadas sin ofrecer este tipo de espectáculo. Se programó la ópera 'Rigoletto', de Giuseppe Verdi, representada con orquesta y coros en directo y un elenco de más de cien artistas y músicos. Nos vamos con una iniciativa que une deporte y lucha por la diversidad. El colegio público Prácticas fue seleccionado para participar en el Programa de Promoción y Ayuda al Deporte Escolar Proades 2025 que organiza la Dirección General de Jóvenes y Deportes de la Junta. La cita, que trata de fomentar la inclusión del alumnado con dificultades se desarrolló el pasado martes. Los alumnos de uno de los grupos de sexto de Primaria pudieron conocer de primera mano las vivencias de los deportistas a nivel personal y deportivo y disfrutar de una exhibición tras la cual pudieron experimentar cómo es la práctica de este deporte subidos en silla de ruedas. ¡Hasta el próximo sábado!

