El presupuesto municipal de Cáceres, en el aire al cuestionarse Vox su apoyo al PP

Decepcionado. Así asegura sentirse el portavoz del grupo municipal de Vox en Cáceres, Eduardo Gutiérrez, con la gestión que está haciendo el Ayuntamiento de ... las ayudas a la natalidad. Este fue un compromiso que arrancó su partido al equipo de Gobierno municipal en las cuentas de 2024, con una partida de 100.000 euros que debía habilitar apoyos a 200 familias. Sin embargo, no se están cumpliendo los objetivos marcados, sostiene Gutiérrez, que amenaza con dejar solo al PP con el proyecto de presupuestos que está diseñando el titular de Economía, Ángel Orgaz, para 2025 y que debe pasar por pleno antes de enero.

Los populares necesitan el apoyo de Vox, o en su defecto un acuerdo con el PSOE, ya que Unidas Podemos se ha desmarcado del modelo de ciudad del Ejecutivo que preside Rafael Mateos pese a que ha hecho sus propias propuestas. Hasta 25.

Paradójicamente, uno de los puntos que facilitó el acuerdo PP-Vox en 2023 puede ser la espoleta que haga saltar por los aires una posible entente en 2024. Cuando se activó el 'cheque bebé' municipal se apuntó el compromiso de ampliar la partida inicial si se pasaba de las 200 peticiones que se habían presupuestado. Vox presumió de ese acuerdo y de haber influido con su postura en la gestión municipal. «Nuestro voto es decisivo y somos importantes en la gestión y así lo queremos hacer ver. Las ayudas a la natalidad son fundamentales. Es una buena noticia que los cacereños puedan recibirlas», analizaba Eduardo Gutiérrez el pasado junio, justo después de conocerse que en se ponía en marcha la medida.

En las primeras dos semanas se tramitaron unas 180 peticiones, aunque no todas cumplían los requisitos. Las ayudas se destinan a los nacidos en 2024 siempre que los progenitores estén empadronados en Cáceres desde hace al menos 12 meses.

Precisamente, el Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) informó el martes que se habían concedido 189 ayudas al fomento de la natalidad hasta ahora. El plazo expiraba el 15 de diciembre o al agotarse el crédito, pero siempre con el compromiso, según Vox, de ampliarlo si así se requería. Ahora la formación de Santiago Abascal cuestiona la gestión que ha hecho el PP de este proyecto.

«El acuerdo para los presupuestos se aleja después de saber que familias no pueden acogerse a las ayudas a la natalidad», admite Eduardo Gutiérrez. El concejal de Vox confiesa sentirse «tremendamente decepcionado» ya que hay familias que han tenido hijos en los últimos meses y no pueden acogerse a las ayudas.

«Se están rechazando solicitudes en este sentido por falta de crédito, una circunstancia inaceptable ya que en su momento, al constatar el buen ritmo de petición de ayudas, le advertí al alcalde del peligro de quedarnos cortos con esa partida inicial de 100.000 euros y me respondió que llegado el caso, esta se incrementaría», indica Gutiérrez. «Una vez más corroboramos que el equipo de Gobierno incumple lo pactado, lo que propiciará que desde el grupo municipal de Vox Cáceres tomemos las medidas pertinentes», advierte.

Un presupuesto de la mano de Vox ya sabemos lo que supone para Cáceres», advierte Belén Fernández (PSOE)

El portavoz de Vox incide en que la voluntad es llegar a acuerdos en beneficio de Cáceres «pero de la manera que somos correspondidos es imposible», precisa. En una nota difundida por su gabinete de prensa, se añade: «Hasta que no asuman en el PP que la responsabilidad de gobernar en minoría requiere acuerdos, compromisos y cumplimientos, será muy difícil que podamos llegar a ningún tipo de consenso».

Versión del Gobierno

El Gobierno responde que la concejala de Asuntos Sociales, Encarna Solís, ha mantenido informado de la convocatoria al portavoz de Vox. La misma «no ha finalizado a día de hoy porque aún hay solicitudes que se están tramitando», detalla. Según el Ejecutivo popular, «cualquier ampliación del presupuesto deberá ya consignarse en 2025».

En estas circunstancias, la aritmética que permitió aprobar las cuentas en 2023 está más en el aire que nunca. UP se posiciona en contra del modelo del PP, pero Vox, que apoyó el último presupuesto, ahora no está por la labor. Queda la opción del PSOE, aunque tampoco la sintonía es absoluta. En la única conversación formal que ha habido con su portavoz, Belén Fernández, el Gobierno asume dos propuestas socialistas: el plan de vivienda y el refuerzo de la línea 8 del bus. Sin embargo, no hay noticias sobre la rehabilitación de viviendas o la gratuidad del transporte público para mayores de 65 años. «Un presupuesto con Vox ya sabemos lo que supone para Cáceres. El PSOE está abierto a negociar, pero no a cualquier precio», puntualiza Belén Fernández. Su abstención podría ser suficiente. No está garantizada. Al PSOE no le gustan ni los 80.000 euros que han costado los festejos taurinos ni los apoyos municipales a asociaciones antiabortistas. La negociación ya va con retraso.