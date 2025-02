Vox exige para negociar los presupuestos que el PP cumpla con lo ya acordado

Redacción CÁCERES. Viernes, 8 de noviembre 2024, 07:54 Comenta Compartir

El portavoz del grupo municipal de Vox en Cáceres, Eduardo Gutiérrez, ha exigido este jueves al Gobierno local el cumplimiento de los compromisos adquiridos con anterioridad, como paso previo a hacer el siguiente movimiento en una futura negociación para apoyar los presupuestos de 2025.

Tanto Gutiérrez como su compañera del grupo Municipal, Raquel Mirat, mantuvieron el miércoles una reunión con Mateos y el concejal de Economía y Hacienda, Ángel Orgaz, en la que pusieron de manifiesto su descontento por la falta de ejecución de las propuestas presentadas por su formación en relación al remanente de tesorería.

El portavoz asegura que necesitan «hechos concretos que avalen el cumplimiento de lo acordado», y que de no ser así no van a presentar propuestas «porque después no se llevan a cabo, y es evidente que esta situación puede afectar en una futura negociación de los presupuestos».

«El equipo de Gobierno debe entender que es necesario que se ejecuten las actuaciones pactadas que quedan por concretar, porque no debemos apoyar unas cuentas si este con cumple con lo acordado», añade Gutiérrez, quien subraya además que el PP «debe asumir que gobernar en minoría requiere llegar a acuerdos con otras formaciones, y si quiere negociar con Vox será una exigencia el cumplimiento de lo pactado, no hay otro camino».