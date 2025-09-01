Preocupación en la calle Hernán Cortés de Cáceres por los objetos lanzados desde un edificio Los residentes de esta zona temen por su integridad física mientras la Policía Local vigila la zona sin que haya podido detener a nadie

Cristina Núñez Cáceres Lunes, 1 de septiembre 2025, 07:01 | Actualizado 07:29h. Comenta Compartir

No hace falta rascar mucho para encontrar entre los números 50 y 52 de la avenida Hernán Cortés a alguien preocupado por una situación que se da en este tramo de calle en los últimos dos años. Una persona, probablemente con sus capacidades mentales mermadas, lanza al vacío desde un edificio todo tipo de objetos que caen al suelo, ensucian el entorno o que incluso han llegado a impactar sobre un coche en marcha.

Lucía Tena es una de las vecinas de esta avenida y retrata una realidad insoportable. «A veces tiran comida, medicamentos, cosas de cristal, cosas peligrosas, tanto a la carretera como a la acera. Yo ya tomo la precaución de no aparcar el coche aquí, de hecho cuando cruzo por aquí intento no pasar por el centro, porque me puede caer en la cabeza», señala esta joven, que apunta al suelo, en donde hay muy visible una mancha de mermelada de un bote que fue arrojado recientemente. En las hojas de un árbol cercano hay una bolsa de comida. «Se ha comentado mucho en un grupo en redes sociales, pero no se ha tomado ninguna medida», señala Lucía.

«Yo ya tomo la precaución de no aparcar por aquí y no pasar por el centro de la calle» Lucía Tena Vecina

«Creemos que es muy peligroso, el típico caso que hasta que no pasa una desgracia nadie se preocupa» Jacinta Díaz Vecina

Según explica el Ayuntamiento de Cáceres, consultado por este diario, aunque la Policía Local está pendiente de la situación, no se ha llevado a cabo ninguna detención por el momento. «La única forma de detener a una persona es viéndola, hay que estar pendiente», señala Lucía. Una de las imágenes más recientes que se han publicado es la de un coche al que le han roto la luna. «Iba circulando, es un verdadero peligro».

Lugar exacto

Aunque los vecinos de la zona están enterados de los hechos no parece haber unanimidad sobre el número exacto desde el que se arrojan los objetos. Desde el número 52 el presidente de la comunidad explica a través del administrador de fincas, Hidalgo, que la persona causante de los hechos no vive allí.

Jacinta Díaz y su familia están también indignados. «Yo me pregunto cómo no pueden investigar esto si tampoco hay tanta gente, pudiera ser gente mayor o gente enferma», explican.

Lo que no hay, por lo que ellos han observado, es un patrón definido de comportamiento, pero sí mucho riesgo tanto para los viandantes como para las personas que conducen su propio coche. «Nunca miran si pasa alguien, yo he escuchado a gente que acababa de pasar y han notado que caía un bote, o gente gritando porque acaban de aparcar y le han roto el faro, la luna o las dos cosas, creemos que este caso es el típico que se suele decir que hasta que no pasa una desgracia muy gorda nadie se preocupa, es peligrosísimo».

No hay tampoco una hora, un día de la semana o un momento en el que suelan producirse los hechos. Puede suceder en cualquier momento. Lamentan que las múltiples denuncias que se han interpuesto no hayan surtido efecto. «No entendemos por qué no se han tomado medidas hasta el momento», se lamentan, al igual que otra personas que entran y salen de los portales de esta avenida, situada frente al Parque del Príncipe y una de las que concentra mayor número de vecinos en la ciudad.

Indigna también el hecho de que esta situación se haya extendido a lo largo del tiempo. «Yo tengo fotografías de hace tiempo, desde hace años». La persistencia no ha logrado que se haya podido acotar o evitar los hechos, que los residentes en la avenida consideran que son una especie de ruleta rusa y que pueden provocar graves consecuencias.