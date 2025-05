Premios, fracasos y Doris Lessing en Cáceres

Boquea ya octubre, da sus coletazos finales y afronta su último fin de semana, ese en el que ganaremos una hora para dormir un día ... y perderemos luz solar un montón de meses. El próximo finde andaremos ya en noviembre con flores, el recuerdo a los que se han ido y un día festivo que construye un puente para los más afortunados.

La semana cultural deja la apertura de una nueva exposición en la sala El Brocense, uno de los puntos de arte más interesantes de la ciudad, en la calle san Antón. Se trata de 'Fail', del artista madrileño Jorge Gil y cuyo comisariado corre a cargo de Julio C. Vázquez. Aglutina, cuenta Vázquez, «obra en diferentes formatos y técnicas y es el resultado de un proyecto de investigación artística que gira en torno al análisis de la gestión social del fracaso y su reflejo digital en redes».

Son asuntos muy de nuestros días y transversales en la trayectoria de Jorge Gil «que sirven de contrapunto a la eclosión de las corrientes de autoayuda que nos convencen de que el fracaso es un paso más hacia el éxito; ese constructo etéreo e inestable que, habitualmente, definen otros en nuestro lugar. Una estructura de corte conductista que nos anima a seguir compitiendo unos contra otros», describe el comisario. En la exposición, que se inauguró el jueves, pueden verse obras como Fail, que adopta el error como un fin en sí mismo, Likes, que nos habla del anhelo de reconocimiento en las redes o Top twenty, en la que cosifica de forma sencilla la transmutación del deseo en ansiedad.

Continuando con los debates de alto voltaje El Museo Helga de Alvear inauguró ayer la actividad 'Helga´s Artist Talks' con la presencia de Thomas Hirschhorn, el autor de la impactante obra de clavos y hachas que puede verse en este espacio. Estas charlas tienen como objetivo «situar modos de pensar divergentes, transversales y altermundistas, propios de los creadores, en el centro de las líneas conceptuales del Museo, abriendo con ello la posibilidad de generar simbiosis entre la comunidad artística y la sociedad».

En palabras del artista «la conferencia pretende mostrar y discutir el desafío de exhibir una obra de arte en un clásico cubo blanco, confrontando la cuestión de la influencia de las redes sociales, el metaverso, la inteligencia artificial y la ideología de Fake it – till you make it (en español, finge hasta que lo consigas).

Hemos empezado hablando de fracasos, o, más bien, de la reflexión sobre el fracaso y seguimos hablando de su antónimo, el éxito, o lo que es lo mismo, el premio, que es como muchas veces se concreta ese éxito. El pasado martes la asociación Torres de Cáceres, que preside José Luis Jerez, entregó a José Polo y Toño Pérez, los artífices de Atrio,su premio anual «por la difusión internacional de Cáceres a través de su laureada labor gastronómica y mecenazgo cultural musical desde el restaurante y la fundación Atrio», tal y como explicaron.

Una interesante actividad ha nacido esta semana en la ciudad y se presentó el jueves en la cafetería La Tarara Pikoteca de la avenida Clara Campoamor. Se trata de las primeras jornadas de literatura infantil y juvenil que organiza la Asociación Cultural Norbanova y que cuenta con destacadas creadoras como la escritora Ana Griott, Premio Nacional del Ministerio de Cultura al Libro Mejor Editado en los años 2009, 2011 y 2021 o Mónica Rodríguez, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2024. Escritoras, ilustradoras y expertas locales como Pilar López Ávila, Ana Nebreda, Carmen Ibarlucea Paredes o Teresa Arroyo Corcobado completan la cita que arrancó ayer jueves y continúa hoy sábado desde las 10 de la mañana en la Biblioteca Pública.

Los libros siempre sobrevuelan en la actualidad cultural de la ciudad y el Otoño Literario que organiza el Ayuntamiento hace que se den a conocer nuevos autores. Volvemos a citar a Pilar Alcántara, porque el pasado martes presentó su nuevo libro 'Letrisustos y Casimiedos' en la Biblioteca Pública, una obra que está ilustrada por Gema García.

El miércoles fue el turno de Francisca Escobero Ferreira con 'La razón de vivir', un libro en el que relata su experiencia personal con fibromialgia. El jueves Carlos Zugasti Martínez publicó 'El forestal inocente', que recoge tres meses de voluntariado en África con la organización Ingenieros sin Fronteras. Ambos libros están editados por la editorial Cuatro Hojas.

Ayer viernes fue el turno de Cora Ibáñez, que dio a conocer el proyecto de escritura creativa de la Universidad Popular de Cáceres, 'bolsitas literarias' y a esa misma hora en el espacio UEx de la Avenida de la Montaña Javier Negrete participó con su novela histórica 'Los idus de enero' en el VIII simposio extremeño de Estudios Clásicos.

No nos movemos del ámbito literario porque en la Biblioteca Pública tuvo el pasado lunes lugar una nueva sesión de la iniciativa de Carmen Ibarlucea '¡Feliz aniversario!, en esta ocasión dedicada a Doris Lessing, que fue Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2001 Premio Nobel en 2007. Fallecida en 2013 era una escritora británica comprometida con el mundo de la mujer y marcada por su experiencia vital en África, como se describe en la ficha explicativa de la actividad. Su obra de ficción, autobiográfica en su gran parte, «hunde sus raíces en sus recuerdos infantiles del continente africano y en su profundo compromiso social y político», explica. ¡Hasta el próximo sábado!