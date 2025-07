El PP vuelve a contar con el apoyo de Vox en Cáceres y aprueba 805.000 euros para eventos culturales

Tras el distanciamiento producido entre el Partido Popular y Vox durante la aprobación el pasado mes de febrero de los presupuestos municipales de Cáceres, que ... el gobierno de Rafael Mateos logró sacar adelante gracias a la abstención del PSOE (y con los votos contrarios de Unidas Podemos y la formación de Santiago Abascal), este miércoles el PP y Vox han escenificado una reconciliación, un acercamiento de posturas.

El sí de Vox ha permitido a Mateos sacar adelante los dos puntos más controvertidos contemplados en el orden del día del pleno extraordinario celebrado antes de las vacaciones de verano: aprobar una partida de 805.000 euros para eventos culturales y dar luz verde al sueldo final que cobrará la persona que ocupe el puesto de director gerente del área de Recursos Humanos.

Los 805.000 euros estarán disponibles gracias a una modificación de crédito con cargo al remanente de tesorería de 2024 y con esta partida el Ayuntamiento pretende subvencionar, entre otras citas, las próximas ediciones de Extremúsika (con 200.000 euros; se celebra en octubre) y Horteralia (80.000 euros; también será en octubre), además de otras citas como la Noche el Patrimonio (80.000); Canciones en su tinta (110.000); programas educativos en centros escolares (10.000); el concurso nacional de robótica (15.000); actuaciones musicales de verano y la dinamización festiva de la Navidad (310.000 euros).

En la comisión previa al pleno de este miércoles, Vox se había abstenido en la votación del dinero destinado a la agenda cultural. Pero en la sesión plenaria ha cambiado el sentido de su voto y ha sido afirmativo.

«Tenemos un equipo de gobierno que sabe negociar unos presupuestos con un partido político y que también sabe negociar los suplementos con otro partido político. En este caso, quiero agradecer al portavoz de Vox la confianza que ha tenido en estos proyectos», dijo el concejal de Cultura, Jorge Suárez, al término de la sesión. Señaló que todos los proyectos ya existían, pero que ven mejorados sus respectivos presupuestos bajo el paraguas de las aspiraciones de Cáceres para convertirse en capital europea de la cultura en 2031. Sobre la candidatura precisó que el proyecto de la candidatura se presentará el 27 de diciembre. Y a partir de ahí, avanzó, el Ministerio decidirá qué candidatas superan el primer corte.

Eduardo Gutiérrez, portavoz de Vox, habló de «sentido de responsabilidad» para explicar su sí a este paquete de medidas. «Cáceres no puede verse privada de eventos culturales, de actuaciones concretas en este año tan importante para todos nosotros como es el año en el que iniciamos el camino para ser capital europea de la cultura. Aunque no compartimos la manera de financiar estos acontecimientos, puesto que la propia ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera establece que el remanente de tesorería no puede ser empleado para gastos generales, porque consideramos que eso hay que cumplirlo, no podemos impedir que este este año tan crucial para nosotros se puedan llevar a cabo este tipo de eventos», remarcó. «Lo que hacemos es enmendar una negociación nefasta de presupuestos municipales en este Ayuntamiento entre el Partido Popular y el Partido Socialista en el que no han considerado este tipo de actuaciones», concluyó el edil de Vox.

El PSOE dice que hay muchos interrogantes

El grupo municipal socialista hizo un comunicado tras el pleno en el que quiso aclarar su postura sobre este tema. Belén Fernández, la portavoz del PSOE, señaló que el suyo «no es un voto en contra, para decir que no apoyamos medidas como las que se traen en esta propuesta, sino porque nos surgen muchísimos interrogantes que no están aclarados».

Ha recordado que «en el presupuesto de 2025 trabajamos de manera conjunta el Partido Socialista y el Partido Popular, y aquí hay partidas sobre las que se preguntó por ellas en el borrador del presupuesto. En varias ocasiones se solicitó que se pusieran nombres y apellidos a ciertas partidas del presupuesto que no venían claramente definidas, y la respuesta del gobierno es que estaban contempladas en el borrador de presupuestos». «Y hoy nos hemos encontramos -apostilla el PSOE- aquí con esas acciones para aprobarlas en el remanente», ha incidido, «y si estaba en el presupuesto, me gustaría saber en qué se ha gastado y, si no estaba, me gustaría saber por qué nos mintieron».

También hubo controversia en el salón de plenos a cuenta del sueldo que cobrará el futuro gerente de recursos humanos, un puesto que aparecía en anteriores relaciones de puestos de trabajo (RPT) del Ayuntamiento, pero que hasta ahora no se ha llegado a ocupar. Ayer se dio luz verde (con los votos favorables de Vox y Partido Popular) a la modificación de la cuantía del complemento específico de este puesto. De los 53.000 euros que aparecían contemplados se pasa a 70.000 euros. Tanto PSOE como Unidas Podemos critican una subida que consideran desproporcionada. Mientras tanto, el concejal Emilio Borrega, del PP, aclara que lo que se ha hecho ha sido enmendar un error, ya que no se había contemplado la parte que el Ayuntamiento debe abonar a la Seguridad Social por este trabajador.