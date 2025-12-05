HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 5 de diciembre, en Extremadura?
Vista aérea de Cáceres. HOY

PP y Vox negocian en Cáceres reducir el IBI de grandes edificios de hoteles y empresas

Los dos partidos iniciaron conversaciones sobre los presupuestos municipales que están paradas ahora por la campaña electoral

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Viernes, 5 de diciembre 2025, 21:05

Comenta

Extremadura mira al 21 de diciembre. Las próximas elecciones autonómicas están ya encima, pero también asuntos municipales pendientes como la aprobación de los presupuestos ... para el próximo año. El alcalde popular Rafael Mateos, que gobierna en minoría con 11 concejales, necesita apoyos para aprobar las cuentas y su situación le obliga a tratar de recabar apoyos del resto de los grupos municipales.

