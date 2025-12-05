PP y Vox negocian en Cáceres reducir el IBI de grandes edificios de hoteles y empresas

Extremadura mira al 21 de diciembre. Las próximas elecciones autonómicas están ya encima, pero también asuntos municipales pendientes como la aprobación de los presupuestos ... para el próximo año. El alcalde popular Rafael Mateos, que gobierna en minoría con 11 concejales, necesita apoyos para aprobar las cuentas y su situación le obliga a tratar de recabar apoyos del resto de los grupos municipales.

Los presupuestos de 2025 (casi 85 millones de euros) se aprobaron en febrero con los votos de PP, la abstención del PSOE y el voto en contra de Vox y Unidas Podemos. Estamos en diciembre y el PSOE anunció el pasado mes que no se sentará a hablar con el equipo de Rafael Mateos al ver cumplido solo en un 15% los compromisos acordados para las cuentas de 2025. La portavoz socialista confirmaba este miércoles esta postura.

Desde Unidas Podemos se indica que no ha habido contactos. «Nadie se ha puesto en contacto con nosotras para este asunto», destacan, mientras aseguran que aunque UP y el gobierno municipal «defienden modelos diametralmente opuestos», ellos no están cerrados a negociaciones.

PP y Vox ya han acercado posturas para la negociación de los presupuestos de 2026. Una de las cuestiones en las que ya se han puesto de acuerdo es la negociación de la reducción del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) de los grandes edificios.

Tal y como explicó hace dos semanas el concejal de Economía y Hacienda y portavoz municipal, Ángel Orgaz, tras la junta de Gobierno local la idea es que a lo largo de 2026 se lleve a cabo la supresión del tipo impositivo especial del IBI del 1% que graba a determinados inmuebles de gran tamaño. Indicó, sin detallar qué ahorro supondría para el Ayuntamiento de Cáceres, que todavía tiene que iniciar el expediente. «Como el IBI se devenga el 1 de enero, si lo aprueba el pleno entrará en vigor el 1 de enero de 2027». Tomar esa medida supondría hacer una modificación en la ordenanza municipal que regula el IBI.

Consiste, dijo, «en un tipo especial que hace que mientras todos los bienes inmuebles están gravados al 0,72%, hay determinados inmuebles que se gravan al 1% en función de las características especiales del mismo». Ángel Orgaz explicó que «los 10 primeros inmuebles de cada sector con características especiales se gravan al 1%», un porcentaje que ahora se quiere reducir.

Actividad económica

En la explicación que dio a la prensa dijo tratarse de grandes inmuebles y que tienen un mayor valor catastral. Ligado a eso está su actividad. «Son los que mayor actividad económica están generando porque son las grandes empresas de la ciudad, los grandes hoteles, etc», explicó el edil. La idea es que «no sean castigados por generar esa actividad económica». Habló en ese momento Orgaz de «determinados hoteles, restaurantes y empresas» que pasarán a pagar «lo mismo». Se trata de una medida que afecta en su mayor parte al sector turístico. «Cuando nosotros entramos en el gobierno el sector nos dice que desde 2022 se han visto con un perjuicio económico muy grave, por eso nosotros queremos levantar el castigo que se impuso el pasado mandato.

Orgaz defiende que la bajada de impuestos no supone una bajada de ingresos para las arcas municipales. «Lo fácil es subir los impuestos». Todo indica, pues, que esta medida no llega de la nada, sino que es una de las condiciones para que Vox apoye los presupuestos al PP.

Promesa electoral

Desde el grupo municipal de Vox su portavoz, Eduardo Gutiérrez, señala que ambos grupos políticos han mantenido «alguna conversación» para proceder a la bajada de algunos impuestos, entre ellos este, integrado por inmuebles cuyo valor catastral fuera superior a 350.000 euros. Además de ese impuesto también reclaman una bajada en el impuesto de circulación (IVTM), pero, tal y como asegura Gutiérrez, «al parecer el equipo de Gobierno no lo tiene claro a corto plazo». Vox es el único partido con el que se han mantenido algún contacto para negociar la aprobación de los presupuestos de 2026, pero señalan que esta negociación «está actualmente muy parada por parte del gobierno municipal». Lo achacan al momento político en el que se encuentra la región, con las elecciones autonómicas en el horizonte.

La subida del IBI para los inmuebles con un valor catastral de más de 350.000 euros se aprobó en 2021 durante el mandato de Luis Salaya. Se estableció un tipo de 0,675% para los que tuvieran un valor catastral de menos de 350.000 euros y un 0,90 para los que superaran ese límite. Según se explicó en ese momento se trataba de establecer un tipo impositivo más justo.

Hace justo un año, a finales de noviembre de 2024, se produjo la modificación de la ordenanza municipal que regula el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en la ciudad de Cáceres, que se empezó a aplicar a principios de este año. Esta medida era un compromiso de este equipo de Gobierno y del alcalde, Rafa Mateos, que se materializó con los votos a favor del grupo municipal del PP y del grupo de VOX. Los grupos del PSOE y de Podemos votaron en contra.

La rebaja del IBI redujo el tipo de gravamen general del 0,75% actual al 0,72% En cuanto al impuesto sobre fincas rústicas el tipo de gravamen pasó del 0,90% actual al 0,87%.