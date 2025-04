Los políticos cacereños se enzarzan con la ley de amnistía

El ambiente de crispación que se vive en la política nacional a cuenta de la posible amnistía de Carles Puigdemont y la próxima votación de ... investidura de Alberto Núñez Feijóo se ha colado esta mañana en el pleno del Ayuntamiento de Cáceres.

Lo ha hecho a cuenta de una moción presentada por el concejal del PP, Emilio Borrega, contra la tramitación de una ley de amnistía. «Es una moción ultramontana», le ha respondido el edil de Unidas Podemos, Álvaro Jaén. «¿No les parece que estamos ante un dejá vu?», ha espetado la portavoz socialista Belén Fernández. Aunque los concejales han mantenido las formas en todo momento no han dudado en lanzarse algunas pullas a cuenta del asunto debatido: «Pensaba que iba a hablar en euskera como su compañero Borja Sémper», ha inquirido en tono irónico Jaén a Borrega. «A mí lo que me gusta es el castúo», ha contestado el edil popular.

La moción ha contado con un apoyo decisivo para salir adelante, el de los dos concejales del grupo municipal de Vox.

«Defender la igualdad de los españoles va más allá de las siglas. El PP lo defenderá cueste lo que cueste. La coalición Frankenstein es fruto de la cesión del sanchismo», ha abundado Borrega, en un debate un poco tenía que ver con los asuntos de índole local, como ha reseñado la concejala Belén Fernández. «Esta moción es una falta de respeto a esta institución», ha zanjado. Para Borrega no es así, ya que lo que se va a decidir a nivel nacional afecta a Cáceres y a los cacereños.

«Sánchez ha indultado a golpistas, ha protegido a corruptos y ha soltado a la calle a violadores », ha denunciado la concejala de Vox Raquel Mirat en su alocución. Los votos de la formación de Santiago Abascal han sido determinantes para que la propuesta haya sido aprobada con 13 votos a favor, los de PP y Vox, y 11 en contra, de PSOE y UP.

En el pleno se ha dejado sobre la mesa una moción presentada por el grupo socialista para que Cáceres se acoja al régimen de organización de municipios de gran población. Belén Fernández ha explicado que su aplicación reportaría grandes beneficios pero Ángel Orgaz, portavoz del equipo de Gobierno, y también Eduardo Gutiérrez, de Vox, le han replicado que podría haber iniciado el expediente durante su último gobierno el PSOE. El asunto se ha dejado sobre la mesa para crear un grupo de trabajo que lo estudie a fondo tras recabar los informes técnicos necesarios.

No ha prosperado esa red de mediciones ambientales que ha pedido UP en otra moción presentada. Ya en 2018 se abordó en un pleno municipal, recordó su ponente, Álvaro Jaén. «Pedimos no sólo que se apruebe sino que se aplique», ha planteado Jaén.

«No podemos tomar medidas de cara a la galería que le cuestan dinero a los cacereños», ha reprobado la moción de UP el edil de Vox, Eduardo Gutiérrez.

El pleno se ha mostrado en contra de la conveniencia de implementar esa red de mediciones de variables ambientales. La moción ha sido tumbada con los 13 votos de PP y Vox que han dejado en minoría los 10 del PSOE y UP.