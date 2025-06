Los vecinos del herido en el incendio de Cáceres: «Gritaba ¡socorro, socorro, un extintor!»

«Me ha despertado un gran estruendo. Pensaba que eran muebles cayéndose. Y, a continuación, he escuchado que el vecino gritaba: '¡socorro, socorro, socorro, un ... extintor!'». Lo cuenta Sonia Rubio, residente en el primer piso de la calle San Ildefonso de Cáceres, donde este jueves de madrugada, minutos antes de las seis de la mañana, se ha producido un incendio en una vivienda situada en una segunda altura que ha provocado quemaduras a su inquilino.

«El muchacho ha estado aquí hasta que ha venido la Policía y se lo ha llevado. Tenía las manos y los pies quemados», añade Rubio, que ha socorrido junto a su pareja, el músico Patxi Cañamero, al herido en los primeros momentos hasta la llegada de los servicios de emergencia. «Nos ha dicho que dejó el fuego puesto y que se había quedado dormido», apostilla.

«Bajó las escaleras y estaba muy nervioso», apunta Cañamero. Su familia es la propietaria del piso donde se ha originado el fuego. Se ha desplazado hasta el hospital para interesarse por el estado de salud del herido, Rubén, que trabaja en el restaurante Torre de Sande de la capital cacereña. Estaba preocupado, cuenta, porque el herido no es de Cáceres y no tenía aquí familia. «Creo que es de Badajoz», señala. Cuando ha llegado al complejo sanitario, añade, ya había llegado su madre, que le estaba acompañando. «Le han vendado», ilustra. Y agrega que tras permanecer en observación ha sido hospitalizado. El herido vivía con dos gatos, que este jueves se han traslado al piso de enfrente.

Justo en esta otra vivienda, en la que hay frente a la incendiada, vive Antonio Marín. «Me he despertado con los gritos. Cuando me he querido dar cuenta ya a estaba la Policía llamando a la puerta y nos ha dicho que saliéramos. Nos han bajado en la calle», relata Antonio. En el bloque hay tres pisos: el ocupado por el herido, el habitado por Patxi y Sonia y el de Antonio.

El aviso por el incendio se ha recibido en la centralita de los bomberos a las 5.57 horas y hasta el lugar de los hechos se ha desplazado un vehículo de extinción de rescate en altura, otro de mando y siete efectivos. También han acudido la Policía Nacional y sanitarios.

El músico Patxi Cañamero, delante el bloque donde vive y donde se ha producido el incendio. M. J. T.

El incendio, según han confirmado los bomberos, se ha originado en la cocina de la vivienda. Y, desde aquí, el humo se habría propagado al resto de estancias. Se han producido daños en electrodomésticos, mobiliario y el revestimiento de las paredes.

La calle San Ildefonso es una vía en cuesta que comunica la glorieta del Puente de San Francisco con la parte antigua de Cáceres. Tiene construcciones que, por el lugar donde se encuentran, no tienen demasiada altura.