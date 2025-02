La Policía Local de Cáceres clama por ser un cuerpo del siglo XXI

El próximo 16 de julio se celebra la Virgen del Carmen, patrona de los policías, y ayer jueves, con unos días por adelantado, la Policía Local de Cáceres ... celebró unos actos conmemorativos que ponen fin a tres años sin fastos. La pandemia y el clima de confrontación con la anterior corporación municipal por la demandas laborales y las mejoras de sus horarios y cuadrantes pulsaron el botón de 'mute' y desde 2019 no hubo discursos, reconocimientos ni vino español. Pelillos a la mar, ayer todo parecía fluir, volvió a haber de todo, incluso foto de familia y el alcalde, Rafael Mateos, dijo sentir que había vuelto a un lugar que le resulta «cercano» después de haber ejercido durante cuatro años como concejal de Seguridad.

La cercanía y ese buen clima cargado de sonrisas no evitó a Benedicto Cacho, jefe de la Policía Local pedir públicamente al alcalde que se pongan los medios para que esta se modernice. «No se puede seguir funcionando con la misma estructura que en los años 90, la sociedad cambia y su Policía Local tiene que evolucionar y adaptarse a los nuevos retos y necesidades de sus ciudadanos». Cacho atribuyó a «errores del pasado» la falta de personal. Recordó las plazas suprimidas por jubilaciones y las funciones encomendadas por la normativa local, autonómica y estatal «que exigen de esta Corporación emprender con valentía esa necesaria reestructuración con la finalidad de dar un servicio público de calidad, proximidad y efectividad».

Antes de las palabras de Cacho Rafael Mateos ya había reconocido ante los periodistas que la Policía Local necesita mejoras y habló de una próxima «reestructuración». En su discurso señaló que en los próximos presupuestos de reservará una partida para dotar a este cuerpo de mejoras materiales. Después, consultado por este diario apuntó que lleva «20 días» en su cargo como alcalde y que no podía dar más detalles, pero que en su mente y en sus intereses está reestructurar este cuerpo y también convocar nuevas plazas para paliar su déficit. «El concejal delegado, Pedro Muriel, está trabajando con el jefe de Policía para completar esa reorganización interna y adaptarla a las necesidades del nuevo equipo de gobierno, en los próximos meses habrá novedades».

«Es muy importante la formación para afrontar situaciones de violencia machista» Fran Rosado y Carlos Leal Agente distinguido

A grandes rasgos indicó que además del aumento de la plantilla crecerán también los mandos policiales, lo que permitirá «estar a pie de calle de los ciudadanos». Respecto a la comisaría de Aldea Moret, reformada pero no operativa, indicó que mantenía su opinión de que acometer aquella actuación era algo «imprudente» al no haber plantilla suficiente para dar cobertura a ese edificio. «Lo que sí he pedido es que haya presencia policial de unidades operativas en Aldea Moret, prefiero que haya policía en la calle a que haya dos policías sentados en un despacho en una oficina de Aldea Moret», indicó el primer edil, que el próximo domingo cumplirá un mes en su cargo.

Alrededor de medio centenar de agentes fueron distinguidos ayer por actuaciones destacadas en los dos últimos años en sus puestos de trabajo. Entre ellos, Fran Rosado y Carlos Leal, dos agentes que en noviembre del año pasado socorrieron y acompañaron a una víctima de una agresión sexual en el Parque del Príncipe y llevaron a cabo las pesquisas para detener a su presunto agresor.

«Recibimos una llamada indicándonos que en el Parque del Príncipe había una persona pidiendo auxilio, al llegar allí nos encontramos a esta criatura e hicimos nuestro trabajo, ni más ni menos», señalaba Rosado, que apuntaba la importancia de «la formación» a la hora de afrontar situaciones complejas en las que «hay que tener muchísima delicadeza y mucho tacto a la hora de intentar conseguir datos, ella tenía mucho miedo, es algo que por desgracia pasa, pese a vivir en una de las ciudades más seguras de España, aquí no tenemos muchos casos, pero ojalá no tuviéramos ninguno». Leal indicó que desde la Policía Local de Cáceres y desde el grupo especial de seguridad se está «a tope» en la lucha contra la violencia de género y las agresiones machistas. Este agente reconocía que la «satisfacción del trabajo hecho» es suficiente premio.

El acto de ayer mostró la capacidad de emocionarse de un cuerpo que vela por la seguridad general. Hubo lágrimas durante la mención a título póstumo del superintendente César García, hijo predilecto de la ciudad en 2022. También durante el homenaje al agente Narciso Cantero, también fallecido.

Según los datos que aportó Cacho desde enero de 2022 hasta el pasado miércoles se llevaron a cabo 21.128 intervenciones policiales derivadas de llamadas recibidas o actuaciones a iniciativa propia.

Entre enero de 2021 y junio de 2023 se tramitaron 27.681 expedientes administrativos, lo que supone más de 9.000 expedientes al año de media. Las ocupaciones de vía pública superaron las 200 propuestas al año. Las labores de inspección y en su caso sanción de establecimientos fueron de 600 expedientes en el mismo periodo.