¿Qué ha pasado este martes 26 de agosto en Extremadura?
Poda preventiva en el jardín del Paseo de Cánovas para evitar nuevas caídas en árboles afectados por estrés térmico. CRISTINA NÚÑEZ

Podan ramas en las zonas verdes de Cáceres ante el riesgo de más caídas por estrés térmico

Las olas de calor prolongadas incrementan los casos de árboles que padecen un fenómeno que puede entrañar peligro

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Martes, 26 de agosto 2025, 20:47

Varias ramas de gran tamaño de un olmo del jardín del Paseo de Cánovas se desprendieron el pasado viernes de manera súbita y golpearon a un hombre ... , sin consecuencias graves. No hacía viento ni otros fenómenos adversos y tampoco se produjo ningún acto vandálico. El motivo fue el denominado como 'Summer Branch Drop (SBD)', que se traduce como 'caída de ramas de verano' y que está provocado por el estrés térmico en los árboles en la época de verano cuando se producen temperaturas excesivamente altas unidas a baja humedad ambiental, tal y como explica Patricia Chulvi, jefa de servicio de parques y jardines de la empresa concesionaria Talher.

