Un árbol se desploma sobre un hombre en el paseo de Cánovas de Cáceres

Cristina Núñez Cáceres Jueves, 21 de agosto 2025, 21:14

Varias ramas de un gran árbol del paseo de Cánovas se desplomaron en la tarde de este jueves y golpearon sin consecuencias graves a un viandante que se encontraba en la zona, tal y como explica el SEPEI de Cáceres, que acudió a la zona y llevó a cabo la poda de las ramas que peligraban y que generaron una enorme masa vegetal que fue retirada de la zona de paso por empleados del servicio de limpieza. Lo hechos sucedieron a media tarde y generaron cierta alarma en la zona, un poco más vacía que de costumbre por el éxodo vacacional. Los bomberos no pudieron aclarar los motivos por los cuales se ha producido el desprendimiento de una parte de este árbol, pero se entiende, debido a la ausencia de lluvia o viento, que podía deberse al estado del ejemplar y su tamaño.

Según los datos facilitados por el Ayuntamiento en 2021, en Cáceres hay un árbol por cada dos cacereños. La cifra exacta de ejemplares inventariados hace tres años ascendía a 49.603, según los datos aportados por el Consistorio. No todos se encuentran en la vía pública, es decir, plantados en alineación en las calles y plazas de la capital cacereña, muchos están repartidos en los parques y áreas ajardinadas. En concreto, 28.554 corresponden a arbolado viario, tanto de Cáceres como de sus pedanías, y 20.568 están en las zonas verdes.

De vez en cuando el Ayuntamiento lleva a cabo la poda de las ramas de los árboles que están en peor estado para evitar que se produzcan desprendimientos, algo que es relativamente común en zonas densamente pobladas de vegetación como el Paseo de Cánovas.

