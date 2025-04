No será el sábado noche como reza su gran hit 'Nochentera', sino el viernes por la tarde, a las 19 horas, cuando Victòria Riba Muns, ... Vicco (Tiana, Barcelona, 10 de marzo de 1995) ponga un pie en el escenario Sra Cigüeña del Festival Extremúsika. Lo hará justo antes de la Mala Rodríguez en una jornada en la que se ha puesto en la coctelera el rock andaluz de Derby Motoreta´s burrito cachimba, la irreverencia de los Mojinos Escozíos y un dj internacional como Cristian Varela, entre otros artistas de todas partes y estilos.

Vicco ofrecerá bailoteo y su gran temazo, pero no solo. En mayo del pasado año publicó su trabajo 'Noctalgia', 11 temas que fueron compuestos antes del Benidorm Fest, un trabajo que aborda una ruptura amorosa.

–¿Qué le parece Extremúsika?

–Me hace mucha ilusión estar allí y conocer un poco mejor distintas ciudades. Extremúsika es un festival muy ecléctico y me parece un buen plan ir tanto con familia como con amigos, para ver a tu artista favorito o ver otros géneros que puedan surgir. Cuanto más variado y rico, mejor.

–Desde el Benidorm Fest de 2023 no ha dejado de sonar. ¿Quién la sigue, cómo es su público?

–La mayoría de la gente me conoce por 'Nochentera', aunque el público conoce cada vez más canciones. Últimamente los conciertos están súper llenos y esto me da mucha seguridad y mucha alegría. 'Nochentera' es emblemática, ha sido y es sido enorme, pero es muy bonito que el disco Noctalgia llegue cada vez a más gente. Ahora mismo el 'target' es muy amplio, desde niños casi bebés hasta abuelos, pero a partir del año que viene vamos a un objetivo más concreto: gente más joven, entre los 18 y 25 o 30, aunque es algo que nunca sabes.

–¿Qué vería de Extremúsika si fuera una espectadora?

–La Plazuela me flipa, me gustaría ir a verlos en directo. Me gusta mucho Queralt Lahoz también, Saiko...en realidad un poquito de todo, yo iría todos los días a ver a todos los artistas.

–¿Tiene previsto ver la ciudad?

–Quiero que me dé tiempo. Saldremos prontito de Madrid, iremos a comer a algún sitio y al menos a dar un paseíto, aunque como tocamos pronto, a las siete y nos queda cerca nos volveremos a Madrid. Pero sí, espero darme una vueltita mientras se prepara la prueba de sonido y a lo mejor un fin de semana que pueda escaparme de nuevo un poco más tranquila.