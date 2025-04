«Pocas cosas hay más deliciosas que ver teatro al aire libre en Cáceres»

Un Calderón de la Barca muy poco representado hace esta noche una nueva incursión en un Festival de Teatro Clásico de Cáceres que da ... sus últimos coletazos. La dramaturga Laila Ripoll, dirige 'Mañanas de abril y mayo', una pieza costumbrista coproducida por el Teatro Fernán Gómez y Teatro de Malta ambientada en el Madrid de los años 50 que llega esta noche (22.30) a la Plaza de San Jorge. Ripoll es una de las figuras más importantes del teatro en nuestro país. Fundadora de la compañía Micomicón ha firmado más de 30 montajes, es Premio Nacional de Literatura Dramática y cuenta con un premio Max. Hija de la actriz Concha Cueto (muy conocida por la serie 'Farmacia de Guardia'), ha mamado el mundo artístico.

Además de esta obra en el escenario principal de este certamen el Festival de Teatro Clásico ofrece hoy sábado el espectáculo familiar 'Cuentos al viento' de Maltravieso teatro hasta las 12 en el Foro de los Balbos. Se trata de una selección de cuentos y relatos interpretados por la actriz Amelia David.

–'Mañanas de abril y mayo' ofrece un Calderón muy poco representado.

–La última vez que se hizo hará ya 20 años, lo hizo Andrea D´Odorico con Miguel Narros.

–¿Por qué ha elegido ambientarlo en ese Madrid de los años 50?

–Queríamos hacer una cosa que fuera muy fresca, muy bonita y muy divertida, y lo que quisimos fue hacer una película del estilo de la pantera rosa de Blake Edwards, esa comedia de los años 50 con esos vestidos con cancanes maravillosos y una gran importancia de la música.

–El público está bastante acostumbrado ya a que las obras del Siglo de Oro puedan situarse en otro espacio y otro tiempo, con ambientaciones rompedoras.

–La gente está acostumbradísima. Hace 50 años era más raro, pero ahora, sobre todo desde que está la Compañía Nacional de Teatro Clásico, al público español le pasa como en otros países, como en Francia, como en Inglaterra, que ya están acostumbrados a ver distintas versiones de los textos clásicos.

–Y al final está todo esto de lo que tanto hablamos, de la universalidad de los textos.

–Claro, y en Cáceres con toda la tradición que tiene este festival, es la quinta vez o más que vamos, con propuestas de todo tipo y hemos visto cosas muy distintas y muy variadas y la gente lo agradece, no estar siempre viendo lo mismo. La capa y espada está muy bien, pero lo bueno es que haya de todo.

–Tras la crisis de 2008, hacia 2011, 12 o 13 los elencos de las obras de teatro se redujeron mucho. ¿Cree que se recuperó el teatro clásico de ese momento?

–No lo sé. Nosotros en 2012 estuvimos allí con una Dama Boba y éramos unos cuantos, siempre hemos intentado conservar elencos grandes, precisamente para que no se viera esa pobreza de un teatro clásico hecho con tres actores. Elencos grandes, una producción vistosa y vestuarios muy trabajados son las cosas que tiene el clásico que le hacen especial. Pero la crisis fue grave y no hemos levantado cabeza del todo.

–¿Cuál es el mensaje de 'Mañanas de abril y mayo'?

–Es una historia más que de amor y desamor, de engaños entre enamorados, es una comedia de enredo, tiene cosas casi de vodevil, por eso también esa ambientación, porque es un antecedente de un tipo de teatro muy moderno, de amantes que se engañan permanentemente, equívocos, situaciones muy cómicas y es una comedia muy divertida, muy fresca y muy agradable de ver, muy refrescante.

–¿Qué busca actualmente el público en el teatro?

–Si lo supiéramos nos forraríamos. Hay tantas respuestas como personas sentadas en la platea. Varía mucho, hay muchos tipos de público, lo que sé es que hay un interés, grande por el teatro clásico, lo ha habido siempre y lo sigue habiendo, y sobre todo por los festivales de verano, pocas cosas hay más deliciosas que estar en Almagro o en Cáceres al aire libre viendo una función y luego darte un paseo, haber cenado antes, es un planazo.

–¿El Festival de Teatro Clásico de Cáceres debería evolucionar, ejecutar algún cambio?

–Hay veces que es mejor que no evolucionen, porque hay festivales que cuando han intentado evolucionar lo han estropeado, pero a mí Cáceres me sigue gustando mucho, igual que Almagro, son mis dos festivales favoritos, no sé qué tipo de evolución puede tener. Almagro por ejemplo cada vez colabora más con la Universidad, pero una buena programación es algo suficientemente atractivo.

–Es usted hija de la actriz Concha Cuetos. Se puede decir que ha mamado el mundo de la escena entonces.

–Más que de la escena era televisión, que yo me dedicara al teatro fue un poco una excentricidad, pero sí que es verdad que mi padre y mi madre hicieron muchos Estudios 1 y yo desde que tengo recuerdos he visto muchos ensayos teatrales.