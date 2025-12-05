El pleno municipal aprueba la cesión a la Junta de terrenos para el museo del Madruelo

Redacción CÁCERES. Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:00

El pleno del Ayuntamiento de Cáceres aprobó ayer la mutación demanial de una parcela de titularidad municipal a favor de la consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura. La propuesta salió adelante con los votos favorables del PP y PSOE y la abstención de Vox y Unidas Podemos.

El fin único y exclusivo de dicho acuerdo es posibilitar la construcción del aparcamiento del futuro museo del Madruelo. De esta manera la Junta podrá licitar ya la obra conjunta (museo y aparcamiento).

La parcela cedida corresponde a parte del inmueble de las antiguas instalaciones de Iberdrola y cuenta con una superficie catastral de 6.450 metros cuadrados, indica en nota de prensa el Ayuntamiento de Cáceres.

Según señaló el concejal de Urbanismo, Tirso Leal, en la propuesta de aprobación que se ha llevado al pleno se señala cómo el Museo del Madruelo es una infraestructura de «claro interés cultural y social» para la ciudad, pues el desarrollo del museo (con aparcamiento público) junto a la Junta de Extremadura contribuirá a «integrar, conectar y revitalizar» el entorno de la Ribera del Marco.

Tradición y vanguardia

«Se trata de un proyecto que será un nuevo revulsivo para Cáceres, fusionando tradición y vanguardia para que la ciudad luzca con orgullo su patrimonio, especialmente en un momento determinante como el actual, con la mirada puesta en la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031», explicó Leal.

Según las condiciones del expediente, todas las obras serán ejecutadas por la Junta de Extremadura, que asumirá íntegramente los costes, así como la tramitación de los permisos, licencias y autorizaciones necesarias.