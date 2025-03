El pleno de Cáceres aprueba pedir un centro de salud para el Junquillo y charlas contra el aborto en institutos

El pleno del Ayuntamiento de Cáceres, celebrado este jueves, ha aprobado pedir a la Junta de Extremadura la creación de un centro de salud en el Junquillo ... y, además, ha dado luz verde a la impartición de charlas en institutos de la ciudad dirigidas a adolescentes contra el aborto. La primera medida, propuesta por el PSOE, ha salido adelante con los votos a favor de este grupo municipal socialista y con los de Unidas Podemos. El Partido Popular y Vox se han abstenido.

Mientras tanto, Vox ha sacado adelante su moción en defensa de la vida y la ayuda a las mujeres embarazadas, que ha contado además con el respaldo del Partido Popular y el voto negativo del PSOE y de Unidas Podemos. Dentro de la batería de medidas propuestas por Vox se incluye crear un programa municipal de apoyo a la vida y a la maternidad, difundiendo «el apoyo a la vida a través de información concreta impartida por expertos en la materia, impulsando un área específica de divulgación sobre la realidad el aborto y sus secuelas, con conferencias y charlas en institutos y focalizadas hacia adolescentes», ha defendido Eduardo Gutiérrez, concejal de Vox.

La moción también incluye otras medidas, como cursos de actualización profesional para facilitar la reinserción laboral de las madres y combatir la brecha maternal; la promoción de convenios de colaboración con fundaciones que aboguen y luchen por la vida como Fundación Provida o Red Madre; y la creación de una ayuda universal por nacimiento o adopción para impulsar la natalidad en Cáceres.

Durante el debate de este punto, Consuelo López, ha compartido su experiencia personal. Ha contado que hace años, siendo ya madre de familia, se quedó embarazada de un niño deseado. En una revisión médica le comunicaron que el embarazo no iba bien y que su hijo no tendría posibilidades de sobrevivir cuando naciera.

Consuelo López, concejal de Unidas Podemos.

Tanto en Cáceres como en Badajoz los médicos de la Seguridad Social le recomendaron el aborto, que no fue practicado en Extremadura porque los facultativos se acogían en ese momento a la objeción de conciencia. Fue derivada a una clínica de Madrid. Tras su vuelta a casa, al pasar una revisión posterior en un hospital cacereño, el médico al recibirla le dijo que no atendía a mujeres que habían abortado. Una vez que la enfermera le puso en situación, revisó a la ahora concejala pero al finalizar la consulta le recomendó que fuera a ver s su confesor. «No fui a mi confesor porque era atea», ha apostillado antes de votar en contra de la moción. «Usted manda en este Ayuntamiento. El PP le va a sacar a adelante lo que quiera», ha dicho a Gutiérrez en referencia a la llave que tiene Vox para que Rafael Mateos pueda llevar a cabo sus iniciativas con mayoría.

Confrontación

La propuesta para pedir a la Junta de Extremadura que haga un centro de salud en El Junquillo ha provocado un enfrentamiento entre PP y PSOE. El primero ha reprochado a los socialistas que no elevaran esta petición cuando su partido estaba en el gobierno autonómico.

La concejala popular Encarna Solís, gerente además del área de salud de Cáceres, ha expuesto que su grupo ha presentado una enmienda, que ha sido rechazada por el PSOE, consistente en modificar el mapa sanitario para poder dotar al centro de salud Manuel Encinas de nuevas unidades básicas de asistencia para ofrecer a todos los ciudadanos del Junquillo el servicio médico de atención primaria en este centro, «entendiendo ésta como una primera solución más efectiva y más rápida, sin perjuicio de poder adoptar otras soluciones en el futuro».

En la actualidad, según ha explicado el PSOE en su moción, los vecinos del Junquillo son atendidos en los centros de salud de Aldea Moret y en el Manuel Encinas.

Intervención de la plataforma 'Salvemos la Montaña'

El broche a un pleno largo ha sido la intervención de la plataforma 'Salvemos la Montaña', que lo ha hecho en el turno de ruegos y preguntas. El colectivo ha tomado la palabra en el pleno después de que el martes el servicio municipal de Urbanismo emitiera un informe que concluye que la mina subterránea es compatible con el Plan General Municipal (PGM) siempre que se sitúe a suficiente profundidad.

«Sorprende ver en él los giros argumentales, forzando la reinterpretación de nuestro PGM. Y más en un documento que debía establecer claramente la compatibilidad o incompatibilidad urbanística de la actividad planteada por la empresa especuladora. Ese informe, que contradice lo recogido en informes anteriores del propio ayuntamiento, es un sinsentido. Y que haya salido adelante, como otros informes se quedan a veces atrás, es también voluntad política», ha expuesto el colectivo.

«No es una cuestión de voluntad política. Si lo que se está pidiendo es decir de qué tienen que informar los técnicos, no lo voy a hacer. Yo no he dado instrucciones a nadie. Es un informe técnico. No ha habido coacciones. Pongo la mano en el fuego por todos los técnicos de esta casa», ha concluido el alcalde a las 13.30 horas, momento en el que ha finalizado el pleno.