La Plaza Mayor de Cáceres vuelve a convertirse este fin de semana en un gran rocódromo

De Cáceres al cielo. La ciudad vuelve a convertirse este fin de semana, por segundo año consecutivo, en la capital de la escalada con la ... celebración del Campeonato de España bloque y velocidad que tendrá lugar el sábado 11 y el domingo 12 de noviembre en la Plaza Mayor, en donde desde hace varios días se trabaja sin descanso para instalar los espacios en los que se desarrollarán las competiciones. El rocódromo está situado bajo dos carpas delante de la escalinata del Arco de la Estrella, mientras que delante de la Torre de la Yerba se ha instalado otra estructura para llevar a cabo la competición.

Desde hace unos años este campeonato se realiza en instalaciones temporales que permiten convertir la escalada en el centro de atención de distintas ciudades, lo que permite generar interés hacia este deporte.

Alberto Ginés

En esta cita, en la modalidad de bloque, competirá el domingo el escalador cacereño Alberto Ginés, oro olímpico en Tokio 2021, que el año pasado se proclamó campeón de España en esta prueba, que organiza la Federación Nacional de Escalada. Contempla cuatro categorías: sub 14, sub 16, sub 18 y absoluta.

El máximo de participantes es de 300, según las bases publicadas por la Federación Española de Escalada. La ciudad espera para este fin de semana gran afluencia en restaurantes y hoteles. Según la plataforma Booking el 85% de las plazas hoteleras en Cáceres están ocupadas para los días 11 y 12.

Ampliar La cita atrae a numerosos artistas que llenan los hoteles. JORGE REY

La competición arrancará a las ocho de la mañana del sábado con las clasificatorias de bloque juvenil hasta las 13.15. A partir de las 17 horas tendrá lugar las finales de sub 16 y sub 18 y a la entrega de premios de bloque juvenil.

El domingo tendrá lugar a partir de las ocho de la mañana el inicio de las clasificatorias de bloque absolutas, cuya final de clasificatorias se celebrará a la una menos cuarto del mediodía. Las finales absolutas de bloque tendrán lugar a partir de las 18:00 horas. La categoría de velocidad llevará a cabo su competición a partir de las 14:30 horas y se entregarán los premios cuando terminen las pruebas.

El año pasado el deportista Alberto Ginés recibió durante su participación en este campeonato el título de hijo predilecto de la ciudad, que le concedió el Ayuntamiento de Cáceres por sus logros deportivos. Ilusionado, recibió esta distinción junto a toda su familia y sus abuelos, además de amigos llegados de toda España. Aunque el deportista no logró plaza olímpica para los Juegos de París 2024 en la clasificatoria de Laval, todavía tiene una oportunidad de lograr el billete en las series de clasificación olímpica que se disputarán entre marzo y junio del próximo año.

El camino de Ginés comenzó con tres años, cuando visitó un rocódromo de la mano de su padre y se enamoró. Desde los 15 se intensifica su carrera profesional, cuando consigue una plaza en el centro de alto rendimiento de San Cugat.