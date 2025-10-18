HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La vigilia se desarrolla desde el viernes hasta el sábado a las siete de la tarde. JORGE REY

La Plaza Mayor de Cáceres acoge una vigilia de 24 horas en solidaridad con Gaza

La cita, que reivindica una paz justa en la zona, se extiende desde las 19 horas del viernes hasta las 19 horas del sábado y está organizada por la plataforma Personas Refugiadas y la plataforma Cáceres con Palestina

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Sábado, 18 de octubre 2025, 09:33

Veinticuatro horas de vigilia en solidaridad con el pueblo palestino. Las plataformas Personas Refugiadas y Cáceres con Palestina han iniciado este viernes en la Plaza ... Mayor una acción en solidaridad con el pueblo palestino bajo el lema '¡Contra el genocidio en Gaza, por una paz justa. Palestina libre!'. La idea, tal y como señalan, es «mantener la luz encendida». No se trata de una acampada como tal, sino de que los participantes se mantengan despiertos durante el tiempo de duración de esta iniciativa, que se convocó antes del alto al fuego en la zona pero se mantiene.

