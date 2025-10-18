La Plaza Mayor de Cáceres acoge una vigilia de 24 horas en solidaridad con Gaza

Veinticuatro horas de vigilia en solidaridad con el pueblo palestino. Las plataformas Personas Refugiadas y Cáceres con Palestina han iniciado este viernes en la Plaza ... Mayor una acción en solidaridad con el pueblo palestino bajo el lema '¡Contra el genocidio en Gaza, por una paz justa. Palestina libre!'. La idea, tal y como señalan, es «mantener la luz encendida». No se trata de una acampada como tal, sino de que los participantes se mantengan despiertos durante el tiempo de duración de esta iniciativa, que se convocó antes del alto al fuego en la zona pero se mantiene.

Tal y como señalan la firma del alto el fuego «plantea una serie de retos y hay que seguir movilizándose». «La emergencia humanitaria sigue siendo enorme, durante dos años la población ha sobrevivido sin agua ni alimentos, por eso es necesario un acceso libre y seguro y la comunidad internacional debe trabajar ahora para que la paz sea garantizada y los palestinos y palestinas puedan reconstruir sus vidas con dignidad», indican. «Desde ambas plataformas se invita a la ciudadanía a participar en la vigilia dedicando un rato de su tiempo a reflexionar sobre la necesidad de seguir luchando por conseguir una paz real».

Los asistentes a esta vigilia estarán acompañados con artistas, músicos y poetas durante su tiempo de duración. Acudirán, entre otros, Patricia Navarro con danza, el taller de ganchillo Sandías, las cantantes Celia Muriel, Livia Estévez, Ana Barriga y Rosario Cruz, Letras Cascabeleras y La Croqueta con poemas y los músicos Juan Luis Orozco, Fermín Solís, Lete Trujillo y José A. Secas. También participarán los actores y actrices Santi Senso, Marisol Verde, Ricardo Hurtado, Mercedes Fuentes y Raquel Jiménez. Estará Paxidifuso con sus cuentos y el profesor y crítico literario Miguel Ángel Lama. Tendrá lugar también la actuación de varios coros: el orfeón cacereño, la coral Santa María, la coral In Pulso, Isaac Albéniz y coral Manantíos de Malpartida de Cáceres. En el sitio habrá un atril con un libro de poemas para quien quiera que pueda acercarse y leer.

Los actos a favor de Palestina se multiplicaron en los últimos días en la ciudad de Cáceres. El pasado 2 de octubre se celebraron en toda Extremadura manifestación tras el apresamiento por parte del Ejército israelí de la flotilla humanitaria que trataba de llegar hasta Gaza. La Plaza Mayor de Cáceres acogió a varios centenares de personas con lemas y banderas reivindicativas.

Una veintena de centros educativos de la capital cacereña y de la provincia se adhirieron a la acción que se desarrolló el pasado sábado 13 de septiembre en la Plaza Mayor, una jornada reivindicativa comunicada a la Delegación del Gobierno de Extremadura a favor de la población de Gaza asediada por los ataques israelíes. Durante nueve horas se llevó a cabo la lectura de forma interrumpida del nombre de los niños y niñas asesinados en Gaza en los dos últimos años». Según los datos que manejan la cifra de menores supera los 18.600.