El plan de vivienda de la Junta toma forma con 500 pisos en cinco barrios de Cáceres

Sin ofertas para los locales de uso comercial que vendía la empresa pública

El concurso que convocó la empresa pública Urvipexsa para enajenar locales comerciales ha quedado desierto. Ninguna firma o particular se ha interesado por hacerse con los inmuebles, situados en el edificio de la parcela R-8 del Junquillo, en concreto en la calle Dalia. Curiosamente, la mercantil dependiente de la administración regional alude a esta barriada como una de las que tienen mayor proyección en la capital. Hay que recordar que se sitúa a apenas unos minutos a pie de dos áreas comerciales, Carrefour y Decathlon. Pero ese gancho no ha sido suficiente y Urvipexsa no ha podido hacer caja con los locales que vendía. El importe de la operación con impuestos incluidos era de más de 600.000 euros, exactamente 637.943. La venta se realizaba por lotes, uno por cada local, 13 en total. Los había desde los 24.916 euros a casi 110.000. El Junquillo es una barriada en expansión en la que se han ido construyendo distintos bloques en los últimos años. Uno de los problemas que abordaron los primeros vecinos que llegaron allí en 2012 era la falta de conexión con la ciudad. El Ayuntamiento construyó un acceso peatonal y posteriormente permitió la entrada del bus en la urbanización. Parejas jóvenes que inician sus proyectos de vida han desembarcado en un barrio que tiene, eso sí, otras carencias como la falta de cajero, centro de salud, colegio o supermercado. Al menos ya cuenta con multitiendas y un bar, de los más populares de Cáceres por su oferta gastronómica.