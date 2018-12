La pista de hielo regresa a la Plaza Mayor de Cáceres como estímulo para el comercio Varios viandantes pasean junto a la estructura de la pista de hielo instalada en la Plaza. / L. Cordero El encendido de la iluminación abre hoy la programación navideña, que incluye la llegada anticipada de los Reyes Magos y una San Silvestre universitaria MARÍA JOSÉ TORREJÓN Cáceres Miércoles, 5 diciembre 2018, 07:55

Cáceres estrena hoy su programa de Navidad. A las ocho de la tarde tendrá lugar la inauguración del encendido navideño, que consta de casi un millón de puntos de luz led (952.000 exactamente). La activación de la iluminación extraordinaria tendrá lugar en la Plaza Mayor, junto al árbol instalado para la ocasión, y correrá a cargo de la alcaldesa, Elena Nevado.

Nevado fue la encargada de presentar ayer la programación navideña. La gran novedad de esta edición, subrayó, es el regreso de la pista de hielo a la Plaza, donde ya estuvo en el año 2012. Su instalación generó entonces controversia al encontrarse dentro de una gran carpa que provocó críticas por su impacto visual. En los años sucesivos la pista de patinaje ha estado en la explanada de Carrefour. «Los cacereños querían pista de hielo y hemos puesto los requisitos necesarios para que esta vez se pueda disfrutar del ocio y el patrimonio», dijo Nevado.

Con la vuelta de la instalación a la Plaza Mayor, desde el Ayuntamiento se defiende que se trata de dar más vida al centro, brindar un atractivo más a los turistas y dinamizar comercio local, sobre todo el situado en las calles Pintores y Moret. Elena Nevado recordó que en esta ocasión se ha impedido al promotor, Antonio García Camisón, colocar una carpa como la de 2012, una instalación completamente cerrada. El montaje actual, precisó la regidora, cuenta con la supervisión de los técnicos municipales. «Va a dejar instantáneas para el recuerdo», comentó, en referencia a la posibilidad de patinar en una pista descubierta con vistas a la Torre de Bujaco, el Arco de la Estrella y la fachada del Ayuntamiento.

Sin embargo, el promotor había avanzado a este diario que su intención era colocar un techo de protección sobre la pista. Parece que esta opción se ha descartado y, hoy por hoy, la empresa solo contempla la colocación de un toldo de quita y pon para los días de lluvia, según avanzó ayer a este diario.

La pista de hielo está colocada sobre una gran plataforma de 40 por 20 metros que salva del desnivel existente en la Plaza Mayor. La pista no ocupa toda la superficie. En el espacio restante se colocarán varias atracciones recreativas. Está previsto que abra sus puertas mañana, día 6. La estructura regala al visitante diferentes imágenes, en función de la zona desde la que se contemple. Su impacto apenas existe para aquellos que desciendan por las escalinatas del Arco de la Estrella. La peor parte se la llevarán quienes accedan a la Plaza desde General Ezponda o esos otros que se sienten en las terrazas de las cafeterías situadas en los soportales. Desde aquí se aprecia la instantánea con más impacto visual, ya que tapa una parte del lienzo de la muralla que se puede apreciar desde la Plaza Mayor.

A pesar de no tener carpa, la asociación de vecinos Ciudad Monumental considera que la estética de la pista de hielo no es la más adecuada para el entorno. «No es una estructura adecuada para el lugar donde se monta. Es un pegote en todos los sentidos, incluso sin carpa. Sin terminar, hay una zona que tiene una altura bastante considerable», manifestó ayer Juan Manuel Honrado, presidente de la asociación de vecinos Ciudad Monumental. No obstante, este colectivo considera que la pista «va a ser un elemento dinamizador y un motor económico para los negocios de la Plaza y el entorno». Por último, aclara que el Consistorio no les ha pedido su opinión sobre la instalación y pide que todas las citas que se realicen en el casco antiguo sean sostenibles.

Al respaldo que la asociación de comerciantes de Galarza ha dado por escrito a la pista de hielo, se suma ahora el brindado por la asociación de empresarios y hosteleros Zona Centro. «Todo lo que se haga en la Plaza nos viene genial porque mueve gente. En el comercio notamos cuando baja la Virgen o cuando se organiza cualquier otra cosa», valora Raquel González, dueña de la tienda de moda Yango y miembro de la junta directiva de la asociación.

Este colectivo critica, sin embargo, que el mercadillo navideño instalado en Cánovas no esté centrado en la venta de artículos y artesanía típicos de estas fechas.

Este mercado también está incluido dentro de la programación extraordinaria, que este año tiene por lema «La ilusión siempre vuelve» y un presupuesto que ronda los 40.000 euros. Además de la pista de hielo, hay otras novedades de interés en la agenda de esta edición. Sus majestades de Oriente adelantarán su llegada a la ciudad. Esta vez recalarán en Cáceres el 3 de enero y no el 4, fecha de la tradicional recepción brindada en el quiosco de la música a Melchor, Gaspar y Baltasar. En esta ocasión recibirán las llaves de la ciudad un día antes en la Concatedral de Santa María de manos del obispo de la Diócesis, Francisco Cerro, y de la alcaldesa. La cabalgata del 5 de enero mantiene su recorrido habitual y contará con 13 carrozas –una más que la pasada edición– y un millar de participantes. Se repartirán 4.000 kilos de caramelos sin azúcar y sin gluten.

A los tradicionales belenes monumentales se suma este año el realizado con 800 figuras de Playmobil en la iglesia de la Preciosa Sangre. Se inaugura el día 10. Y a la popular carrera urbana San Silvestre del 31 de diciembre le ha salido esta vez una hermana pequeña. Habrá una San Silvestre universitaria el día 15 de diciembre.

Por último, la alcaldesa aclaró que la empresa 'Event Development and Strategy' no ha obtenido el permiso oportuno para realizar actividades en la Plaza de Toros al ser los informes técnicos desfavorables.