Patinar sobre hielo en la Plaza Mayor de Cáceres costará 9,50 euros sin límite de tiempo El recinto recreativo, que abrirá el viernes por la tarde, permanecerá abierto todos los días de 11 de la mañana a 12 de la noche

Cristina Núñez Cáceres Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:09

Los que deseen patinar estas navidades en la Plaza Mayor de Cáceres tendrán que pagar 9,50 euros para disfrutar de la pista de hielo, que vuelve a tener un tamaño de 800 metros cuadrados, el cuádruple del año pasado, y hielo real y no sintético como en la Navidad de 2024. Por ese precio, señalan los responsables de la pista, se podrá patinar sin límite de tiempo. Se trata de una cantidad que es casi el doble que el año pasado, cuando costaba cinco euros. La instalación de entonces recibió no pocas críticas por la imposibilidad de patinar bien, ya que la superficie, de plástico, no permitía deslizarse en condiciones.

En el pliego que publicó el Ayuntamiento para llevar a cabo la contratación de este servicio ese precio, 9,50, era el tope al que podía llegarse. En los criterios de adjudicación se establecen descuentos de al menos un 20% a familias numerosas, familias monoparentales, jóvenes de 14 a 18 años y personas desempleadas. También se marca que el ticket de menor acompañado de un adulto no puede costar más de 9,5 euros.

El horario permitido se va a exprimir al máximo, ya que va a permanecer abierto desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche de forma ininterrumpida desde el próximo viernes 28 por la tarde. Esa es la fecha del encendido de la iluminación especial de Navidad, que arrancará con un gran espectáculo en el que se proyectará un 'videomapping' y que contará con la actuación de María Parrado y sus canciones Disney.

El montaje de la macropista, la más grande de Extremadura, según aseguran fuentes de esta instalación, va ya muy avanzado y puede verse su magnitud. Ocupa una buena parte de la Plaza Mayor y se sitúa en la parte inferior, junto a las terrazas. Contará con un gran muñeco de nieve como elemento principal. El amasijo de hierros de la parte inferior se tapará, igual que en otras ocasiones, con una lona que imita la piedra, para hacer un guiño a la ciudad monumental.

El funcionamiento será como el de otros años: los usuarios pueden acceder exclusivamente con los patines de la empresa. Son de cuchilla y con bota incorporada, por lo que hay que dejar el calzado en las zonas habilitadas para ello.

La empresa jienense Donaelia S. L. es la encargada de asumir el gasto completo que supone montar y explotar esta pista y que alcanza casi 300.000 euros. El Ayuntamiento no recibe canon por parte de la empresa y el pliego administrativo ha establecido que en caso de pérdidas el consistorio tiene que abonar a esta empresa 55.000 euros. Se justifica de esta manera el objetivo social de la iniciativa, que es que haya un punto de ocio para las familias durante la Navidad.

En el parque de Gloria Fuertes se ha instalado lo que se denomina la 'Peque navidad'. Es el clásico carrusel de todos los años con un amini noria y un trenecito. La novedad de este año son unos puestos de juegos para niños y adolescentes. También empezará en breve el montaje del mercado del Paseo de Cánovas, en el que suele haber puestos de artesanía, objetos y alimentación.