Confusión en el centro de Cáceres por el traslado de un colegio electoral

Los electores cacereños que tradicionalmente votan en el aula de la tercera edad de la avenida Hernán Cortés han vivido este domingo con algo de ... confusión y desconcierto. La oficina del censo electoral les citó en este punto y, posteriormente, les envió una carta en la que les aclaraba que el lugar de votación había sido modificado. Debían votar en los servicios territoriales de Sanidad y Seguridad Social, que ubicaba en la avenida de Hernán Cortés, número 1, en las antiguas dependencias del centro de salud Zona Centro y frente al aula de la tercera edad.

Resulta que esta última dirección era errónea y las instalaciones se encontraban ayer cerradas. No había ningún cartel informativo al respecto. Sí lo había, en cambio, en el aula de la tercera edad, donde se indicaba que el colegio había sido trasladado en realidad al local anexo, junto al Edificio Múltiples, donde se encuentra la gerencia territorial del Sepad.

José Garrido, presidente de la mesa electoral, indica que ha puesto una incidencia por este asunto, ya que han sido muchas las personas afectadas. "La gente venía enfadada. Se han equivocado", asegura. Ha puesto, además, otra incidencia por el calor. El edificio donde están cuenta con aire acondicionado, pero el frío no llega a las dependencias donde se encuentran y carecen de ventiladores.

Por otro lado, las elecciones han dejado a los vecinos de Cáceres el Viejo sin chapuzón. La piscina municipal del barrio, una de las dotaciones más amplias y nuevas de la capital cacereña, permanece cerrada como tal porque funciona como colegio electoral. Es la única dotación municipal que hay en la zona, expone Raúl Pérez, presidente vecinal. «Se ha luchado para que los vecinos puedan votar en su barrio. Pero claro, nunca se ha votado en verano y en otras elecciones la piscina estaba cerrada. De aquí la importancia de tener un centro cívico para dar servicio al barrio. Hemos tenido que elegir entre la piscina o poder votar aquí», expone.

Comenta el presidente vecinal que se llegó a pensar en proponer una jornada de puertas abiertas en la piscina y que el público entrara por la puerta trasera. Pero se descartó la idea porque era complicado llevarla a cabo, ya que Sanidad no autoriza el baño sin vestuarios, que es la zona habilitada como colegio electoral. Además, el aforo era complicado de controlar.

Otra de las imágenes del día ha estado en el colegio público El Vivero. Aquí ha votado María Guardiola. Es la primera vez que una presidenta de la Junta de Extremadura vota en Cáceres. La también presidenta regional del Partido Popular ha ejercido su derecho a las once de la mañana, acompañada por Cristina Teniente y Carlos Floriano, candidatos al Congreso de los Diputados por Cáceres, y por Rafael Mateos, alcalde de la capital cacereña.

Ampliar Un operario municipal lleva agua a la sede de la Escuela de Idiomas, que funciona como colegio electoral. JORGE REY

«Tengo el convencimiento de que vamos a obtener unos magníficos resultados por parte del Partido Popular. Extremadura hoy se la juega. Es una región que necesita crecer y para eso es fundamental que tengamos el apoyo del Gobierno de España. La gente está deseando que haya un cambio en nuestro país y la participación va a ser muy importante», ha asegurado Guardiola. «Es una jornada histórica que tiene que llevarnos a una movilización histórica. Tiene que ser el verano de la democracia», ha señalado Teniente. «Es un día muy importante para la ciudad de Cáceres. Es el momento de culminar el cambio de ciclo político que iniciamos el 28 de mayo», ha apostillado Rafael Mateos.

Dos horas antes, a las nueve, votaba en la sede de Ifeca (Institución Ferial de Cáceres) Begoña García Bernal, cabeza de lista al Congreso por Cáceres del PSOE. El suyo ha sido uno de los votos más madrugadores, ya que ha coincidido justo con la apertura de los colegios electorales. «Nos estamos jugando mucho más que la alternancia en un gobierno», ha declarado.

Y a las doce ha votado en el R-66 Magdalena Nevado, candidata al Congreso por Vox. «Es un día muy importante para España porque los españoles por fin tienen la oportunidad decidir sobre todas aquellas cuestiones que son determinantes para nuestras vidas. Hoy tenemos la oportunidad de un cambio de rumbo. Estamos muy contentos, con la conciencia muy tranquila y con el deber cumplido», ha manifestado.

En el gimnasio del colegio Francisco de Aldana se ha situado una de las 20 máquinas de aire compradas por el Ayuntamiento para climatizar los espacios y plantar cara a las altas temperaturas.

Ampliar María Guardiola saluda a los integrantes de la mesa electoral antes de votar. JORGE REY

En el colegio situado en la sede de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI), en la calle Gómez Becerra, se han registrado colas desde primera hora. Cristina María Rodríguez es vocal en una de las dos mesas que hay en este centro. Ha tenido que interrumpir sus vacaciones en Figueira da Foz, en Portugal, para cumplir con su deber. Regresó a Cáceres el viernes y retorna mañana a la playa. Al tratarse de una casa familiar, cuenta, no ha podido justificar sus vacaciones. «Es lo que toca», asume con buen talante.

Cerca de aquí, en el colegio Prácticas, han faltado varios vocales a la hora de constituir las mesas. Los suplentes han tenido que cubrir los huecos. Poco antes de las diez de la mañana pasaba por estas instalaciones el abogado Jaime Arribas. «Hemos salido a las seis de la mañana de casa porque he tenido que llevar a mi pareja a su pueblo, Casar de Miajadas. Le ha tocado estar en una mesa. No es el plan ideal para un domingo, pero nunca he dejado de votar. Siempre he votado. Me ha venido bien madrugar porque normalmente lo suelo dejar para la tarde», zanja tras depositar las papeletas a las urnas.