Pilar Boyero salda su 'deuda emocional' con el maestro Solano La artista publica un disco en el que reinterpreta junto a la Orquesta de Extremadura temas del compositor cacereño adaptadas al formato sinfónico

C. M. Cáceres Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:40

El lanzamiento del proyecto 'Solano a la orilla de mi boca' marca el regreso de Pilar Boyero al repertorio del maestro Solano, al tiempo que salda la 'deuda emocional' que la conocida como la 'Catedrática de la Copla' siempre ha reconocido tener con el afamado compositor cacereño. Lo hace junto a la Orquesta de Extremadura en un trabajo discográfico que estará disponible en formato físico y digital desde el viernes 12 de diciembre. Su primer adelanto es el videosingle 'Cinco farolas', ya presentado en plataformas digitales.

Desde Extremadura, y en colaboración con una formación orquestal estable, Pilar Boyero presenta este nuevo trabajo centrado en la obra de uno de los compositores fundamentales de la copla del siglo XX. El proyecto incluye una selección de canciones compuestas por el maestro Solano, adaptadas a un formato sinfónico que introduce nuevos matices sonoros a un repertorio ampliamente conocido por el público.

Primer avance

El lanzamiento del videosingle 'Cinco farolas' supone el primer avance del disco y funciona como carta de presentación del conjunto del álbum. El trabajo completo, 'Solano a la orilla de mi boca', ha sido grabado junto a la Orquesta de Extremadura, lo que permite abordar estas composiciones desde un planteamiento musical amplio, en el que conviven la estructura orquestal y la interpretación vocal propia de la copla.

Pilar Boyero desarrolló inicialmente su trayectoria profesional en el ámbito del Derecho, etapa que abandonó para dedicarse de forma exclusiva a su carrera artística. A lo largo de los años ha compaginado la interpretación con una labor de estudio, divulgación y análisis del género de la copla, lo que le ha valido el sobrenombre de 'Catedrática de la Copla'. Su actividad se ha extendido tanto a escenarios como a espacios académicos, donde el género ha sido objeto de reflexión desde una perspectiva histórica, social y musical.

Referencia de la copla

'Solano a la orilla de mi boca' tiene como eje central la figura del maestro Solano, compositor nacido en Cáceres en 1920 y considerado una referencia clave en el desarrollo de la copla moderna. A lo largo de su carrera, Solano firmó un extenso repertorio que fue interpretado por figuras como Rocío Jurado, Lola Flores, Juanita Reina, Marifé de Triana o Manolo Escobar, entre otros. Sus composiciones contribuyeron a definir un estilo musical reconocible, caracterizado por una cuidada construcción melódica y una fuerte conexión entre música y relato.

Juan Solano Pedrero, su nombre completo, desarrolló gran parte de su actividad profesional en Madrid, donde se consolidó como uno de los autores más prolíficos del género. Su obra abarca tanto copla como canción popular, y su legado forma parte del repertorio habitual de intérpretes de distintas generaciones. Falleció en 1992, dejando un catálogo que continúa siendo objeto de nuevas interpretaciones y revisiones.

El proyecto que ahora se presenta busca situar ese repertorio en un contexto sonoro distinto mediante el acompañamiento orquestal. La colaboración con la Orquesta de Extremadura permite una lectura musical que incorpora arreglos sinfónicos sin alterar la estructura original de las composiciones. El resultado es un trabajo en el que conviven la forma tradicional de la copla con una instrumentación de mayor formato.

El disco incluye versiones de distintos temas representativos de la obra del maestro Solano, manteniendo las líneas melódicas originales y adaptando su desarrollo musical al acompañamiento de una orquesta sinfónica. La grabación se ha llevado a cabo en Extremadura, lo que refuerza el vínculo territorial del proyecto con el lugar de nacimiento del compositor.

El lanzamiento de 'Solano a la orilla de mi boca' se llevará a cabo de forma simultánea en plataformas digitales y en grandes superficies el 12 de diciembre. A partir de esa fecha, el público podrá acceder tanto al formato físico como a las ediciones digitales del álbum.