HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este lunes, 20 de octubre, en Extremadura?
El juicio se celebrará el próximo jueves en la Audiencia Provincial de Cáceres. HOY

Piden 10 años de cárcel para los cinco miembros de un grupo que traficaba con drogas en Cáceres

Los acusados, que se proveían de las sustancias en Sevilla, las preparaban y distribuían en sus domicilios

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Lunes, 20 de octubre 2025, 20:22

Comenta

Se aprovisionaban de sustancias estupefacientes en la localidad sevillana de Dos Hermanas, preparaban las dosis y las distribuían sirviéndose de tres domicilios de una ... localidad de la provincia de Cáceres. Cinco personas se sientan este jueves en el banquillo de la Audiencia Provincial de Cáceres para hacer frente cada uno de ellos a diez años de cárcel, cinco por pertenencia a organización criminal y otros cinco contra la salud pública, en concreto por traficar con sustancias que dañan la salud (cocaína, heroína, cannabis, anfetaminas), tal y como pide para ellos la Fiscalía Provincial de Cáceres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Nuevo coche para el alcalde: adiós a los Volvos de Celdrán
  2. 2 Un nuevo trámite aumenta la burocracia para entregar aceituna en las almazaras
  3. 3 Muere un hombre de 72 años en una cacería cerca de Trujillo
  4. 4 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  5. 5

    A escena de nuevo un radar móvil de Mérida, que se colocará en diversas zonas desde esta semana
  6. 6 Restaurantes Lateral sustituye en Cáceres al 100 Montaditos de San Pedro de Alcántara
  7. 7 Alerta sanitaria por la presencia de bacterias que pueden causar enfermedades graves en un queso fabricado en España
  8. 8 Arde una fábrica de corcho de San Vicente de Alcántara
  9. 9

    La Junta de Extremadura recupera los proyectos de autovías autonómicas pero recorta la Zafra-Jerez
  10. 10

    El nuevo puente de Alcántara ya es una realidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Piden 10 años de cárcel para los cinco miembros de un grupo que traficaba con drogas en Cáceres

Piden 10 años de cárcel para los cinco miembros de un grupo que traficaba con drogas en Cáceres