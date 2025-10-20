Piden 10 años de cárcel para los cinco miembros de un grupo que traficaba con drogas en Cáceres

Se aprovisionaban de sustancias estupefacientes en la localidad sevillana de Dos Hermanas, preparaban las dosis y las distribuían sirviéndose de tres domicilios de una ... localidad de la provincia de Cáceres. Cinco personas se sientan este jueves en el banquillo de la Audiencia Provincial de Cáceres para hacer frente cada uno de ellos a diez años de cárcel, cinco por pertenencia a organización criminal y otros cinco contra la salud pública, en concreto por traficar con sustancias que dañan la salud (cocaína, heroína, cannabis, anfetaminas), tal y como pide para ellos la Fiscalía Provincial de Cáceres.

El día 1 de marzo de 2024 se produjo una entrada y registro judicial en esas viviendas, lugar de residencia de varios de los acusados, utilizados como lugar de almacenamiento tanto de las sustancias ilícitas destinadas a la venta como de las ganancias derivadas de esas transacciones.

En los domicilios registrados se intervinieron distintos estupefacientes en pequeñas cantidades, distintos objetos para su pesaje y distribución, dinero en efectivo y móviles. También había un listado con apuntes contables con nombres de conocidos toxicómanos de la localidad en los que se produjeron los hechos. Las tareas de esta supuesta red estaban repartidas entre cada uno de los cinco acusados. Una de ellas se encargaba de las ventas de dosis, dando instrucciones al resto de los acusados tanto para la venta como para la recaudación del dinero. Otro de los que se sientan este jueves en el banquillo en este proceso se encargaba de las funciones de control de los distribuidores finales, cobro del beneficio, de las deudas generadas por los clientes y distribución en dosis de las sustancias. El tercer acusado se encargaba de las funciones de apoyo en la adquisición y transporte de las partidas de droga así como de la distribución de las mismas entre consumidores finales en su domicilio y alrededores.

Otro de los miembros de esta red apoyaba a los demás acusados procediendo a la venta de la sustancia a los consumidores finales. El quinto, precisa el escrito de la Fiscalía Provincial de Cáceres, realizaba funciones de intermediación con los proveedores y el transporte de la sustancia.

Según detalla este escrito cuatro de los cinco miembros que integraban esta red son consumidores de cocaína y sustancias como cannabis o metadona. Además, varios de ellos consumen otras sustancias. Uno de los acusados se encuentran en situación de prisión provisional por esta causa, en virtud del auto del 4 de marzo de 2024. Además de las penas de cárcel que se solicitan para ellos también se pide el pago de 8500 euros con 30 días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. Cuatro de los acusados no tenían antecedentes penales y uno los tenía pero no computables a efectos de reincidencia.