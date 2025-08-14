HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Vallas y maceteros delimitan el espacio donde ya no se puede aparcar. Jorge Rey

Piden aclarar el motivo de eliminar aparcamientos en la plaza de Santiago de Cáceres

La asociación vecinal Ciudad Monumental insiste en que la prohibición de estacionar frente al hotel Hilton se ha tomado sin avisar

C. M.

Cáceres

Jueves, 14 de agosto 2025, 07:54

La Asociación de Vecinos Ciudad Monumental de Cáceres ha hecho un llamamiento al Ayuntamiento para que aclare de forma «clara, precisa y pública» los ... motivos de la reciente prohibición de estacionar vehículos frente al Palacio de Godoy, en la plaza de Santiago. Esta medida, adoptada según los vecinos sin aviso previo ni proceso de consulta, ha generado malestar en el barrio porque «se modifican usos tradicionales de espacios públicos sin ofrecerles información ni alternativas».

