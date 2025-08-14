Piden aclarar el motivo de eliminar aparcamientos en la plaza de Santiago de Cáceres

La Asociación de Vecinos Ciudad Monumental de Cáceres ha hecho un llamamiento al Ayuntamiento para que aclare de forma «clara, precisa y pública» los ... motivos de la reciente prohibición de estacionar vehículos frente al Palacio de Godoy, en la plaza de Santiago. Esta medida, adoptada según los vecinos sin aviso previo ni proceso de consulta, ha generado malestar en el barrio porque «se modifican usos tradicionales de espacios públicos sin ofrecerles información ni alternativas».

El punto más controvertido es que esta decisión coincide en el tiempo con la inminente apertura del hotel Hilton en el Palacio de Godoy. Aunque el consistorio no dice que ambas circunstancias no están relacionadas, la asociación vecinal considera legítimo plantear esta pregunta: «¿Es una mera coincidencia o la inauguración del hotel ha precipitado esta medida?».

La asociación recuerda asimismo que la reforma de la plaza de Santiago, aún no iniciada, se enmarca en un plan de reordenación más amplio del casco histórico que persigue la peatonalización progresiva de zonas intramuros y su entorno. Durante ese proceso, el colectivo aceptó la supresión de plazas de aparcamiento siempre que se garantizaran alternativas reales, como aparcamientos disuasorios, que facilitaran el acceso a residentes y visitantes sin saturar las calles históricas.

La plazuela de Santiago, presidida por el Palacio de Godoy y punto de paso del Camino de Santiago, es un enclave histórico y social para el barrio. Los vecinos se reúnen allí cada miércoles al anochecer para «tomar el fresco», conversar y debatir sobre la vida comunitaria. Hasta ahora, el espacio permitía el estacionamiento en determinados puntos, algo que convivía con el uso peatonal.

Hace pocas semanas, el Ayuntamiento colocó maceteros, vallas y señales que prohíben aparcar, «sin mediar aviso ni comunicación formal». Para la asociación Ciudad Monumental, esto supone un cambio de uso del espacio público que debe explicarse y justificarse, especialmente en un lugar de tanto valor patrimonial y simbólico.

El descontento no se limita a este caso concreto. La asociación recuerda que recientemente se ha conocido, a través de la prensa, la «farragosa mutación demanial» del solar del Madruelo, que permitirá su cesión para un proyecto que incluye cafetería, aparcamiento y un museo de cerámica e instrumentos musicales.

Ante esta situación, la asociación ha remitido un escrito formal al equipo de gobierno municipal en el que exige una explicación pública de las razones que motivan la prohibición de aparcar en Santiago antes de que comience la reforma prevista.

A finales de julio el Ayuntamiento anunció que destinará varias zonas de aparcamientos del entorno del casco viejo de manera exclusiva a los residentes. En concreto, serán la plaza de Canterías, la calle Trujillo y Ronda del Matadero (estas dos últimas en la zona de San Blas). En la actualidad allí puede aparcar cualquier conductor y la idea es que a partir del último trimestre del año puedan hacerlo solo los residentes.