Petra Martínez: «Nunca voy a normalizar que ya no esté aquí Juan Margallo»

Toda la vida en común de los actores Juan Margallo y Petra Martínez pasaron ante los ojos de esta última en el homenaje visual ... que la ESAD (Escuela Superior de Arte Dramático) hizo al actor cacereño este jueves, en el día mundial del teatro. Petra y Juan eran inseparables y en las fotografías y vídeos que pasaron al ritmo de la canción 'Alma, corazón y vida' podía verse esa unión profesional y vital que recorrió las décadas, desde la más rabiosa juventud hasta la época de las canas. Margallo falleció el pasado 2 de marzo y Petra Martínez acudió este jueves por primera vez a un homenaje a su compañero de vida. «Es muy bonito porque te da la certeza de que Juan era muy querido a nivel de teatro, de cine, de televisión, los vecinos, los amigos...todo el mundo le quería».

Petra habló de la dificultad del proceso del duelo que está viviendo, que no le ha impedido venir a la ciudad natal de su marido a recibir cariño. «Aquí tenía que venir porque sino Juan me mata, aparte que me apetecía, dije que sí porque para Juan Cáceres es lo más importante de España». El próximo 31 de marzo el actor recibirá un nuevo homenaje en Madrid en el que estará también Petra. «Es muy duro, pero empiezo a trabajar y espero coger la rutina, no digo normalizar porque normalizarse no va a pasar nunca», valoraba la actriz antes del acto protagonizado por alumnos de la ESAD. Antes fueron muchas las muestras de cariño que recibió. Pese al dolor, recordaba con cariño las seis décadas junto a Margallo y lo felices que les hacía el mundo de la actuación. «Él decía que en algún momento iba venir alguien y decir: se acabó la fiesta, a trabajar, porque nos parecía que no estábamos trabajando».

Etapas

En el espectáculo los alumnos de la ESAD fueron representando las distintas etapas profesionales y vitales de Juan Margallo, desde su infancia rural en Montánchez hasta sus distintos escalones profesionales, como su paso por el colectivo cultural El Gayo Vallecano, un lugar de encuentro en el barrio madrileño de Vallecas.

Margallo fue el protagonista del día mundial del teatro, en el que intervino el director de la ESAD, Ángel Jimenez, animando a los alumnos a «confiar y creer» en la profesión para la que se están formando. Agradeció, igual que el secretario general de Cultura, Francisco Palomino, el papel de Margallo como referente teatral para los que empiezan.

La encargada de leer el manifiesto elegido para este año fue Pilar Alonso Duarte, alumna de dirección escénica de la ESAD, que firma Theodoros Terzopoulos, director teatral griego. A lo largo de su texto plantea una serie de cuestiones sobre la capacidad del teatro para responder a problemas mundiales. Son «preguntas que no permiten respuestas definitivas, porque el teatro existe y perdura gracias a preguntas sin respuestas».

El Gran Teatro de Cáceres llevó a cabo también actividades en su sede de San Antón para conmemorar este día que trata de honrar a la profesión y a todos los que se dedican a ella».