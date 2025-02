La pérdida de la ayuda estatal del bus le supone a Cáceres una factura de 600.000 euros

El pleno del Ayuntamiento de Cáceres aprobó este jueves las bonificaciones y descuentos del autobús urbano para lo que queda de año. ... Serán del 50 por ciento desde el próximo sábado 1 de marzo. Para las familias cacereñas el ahorro supone pagar cuatro euros por el bonobús, 5,5 por el bono combinado y 14,50 por el abono mensual, entre otras tarifas que se reducen. La Corporación cacereña abordaba las rebajas y la implantación de la gratuidad del servicio para los mayores de 65 años con una duda en el horizonte: si el Consistorio recibirá o no la subvención estatal.

Fue tras acabar el pleno cuando el gobierno local confirmó en una nota de prensa que no cumple los requisitos para acogerse a las ayudas. Aseguró que había decido concurrir a la convocatoria por la que el Gobierno central subvenciona el 30% de los abonos durante el primer semestre del año, si bien admitió que, como publicó HOY, «las nuevas condiciones recogidas en la orden ministerial que regula dichas ayudas (publicada el 14 de febrero) no permiten que Cáceres pueda acceder a dicha subvención estatal». No obstante, el gobierno municipal ha garantizado que las bonificaciones se mantendrán con fondos propios.

El concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, criticó en el pleno de este «cambio de las reglas del juego por parte del Gobierno central», pues dicha orden ministerial exige a los ayuntamientos no haber suspendido las bonificaciones desde el 31 de diciembre de 2024 (fecha en la que expiró la anterior convocatoria). También exige haber puesto en marcha dichas ayudas antes del 1 de febrero.

Muriel dijo que el Ayuntamiento de Cáceres tuvo que suspender dichos descuentos porque, primero, no existía la orden ministerial que regulara las ayudas; y segundo, porque en los presupuestos prorrogados del Ayuntamiento no se recogía ninguna partida para sufragar íntegramente, sin la ayuda estatal, el descuento del 50%.

Reclamación al Gobierno

En todo caso, anunció que el Ayuntamiento reclamará al Gobierno que no deje fuera de las ayudas a Cáceres, y dijo que los servicios jurídicos ya trabajan para solicitar la adhesión pese al incumplimiento de los requisitos.

La pérdida de la subvención implica que al Ayuntamiento le tocará asumir una factura que ronda los 600.000 euros. Según los informes técnicos, serían exactamente 574.803 euros. Es la parte subvencionable que hubiera ingresado el Gobierno central de acuerdo con las bonificaciones para el transporte público que figuran en el Real Decreto Ley.

En total, el impacto de las bonificaciones ronda los 1,2 millones para el servicio. En principio, el Ayuntamiento ya contaba con que le correspondería pagar un mínimo de 614.360 euros. Ahí aparecen los descuentos, la gratuidad del bus para mayores y para los jóvenes, en este caso menores de 16 años. Solo la 'tarjeta sénior' que permitirá subir al bus sin pagar a los jubilados cuesta 86.000 euros.

Las medidas comienzan a aplicarse este sábado, pero para Cáceres no es lo mismo hacerlo con el colchón de la ayuda del Gobierno central que con fondos propios. Los informes técnicos resultan claros. «No resultará viable la subvención del periodo comprendido entre marzo y junio de 2025 al no cumplir con el requisito» que fija la orden ministerial sobre las ayudas al transporte, recuerda la Intervención municipal.

Además, detalla que «no existe crédito adecuado y suficiente para dicho gasto considerando que el presupuesto de 2025 aprobado inicialmente aún no ha sido aprobado de manera definitiva». El interventor, asimismo, da un tirón de orejas al Ejecutivo local que preside Rafael Mateos al aludir a la gratuidad del bus para los mayores. Cree que «no se fundamenta» que se aplique desde mayo cuando las demás ayudas lo harán dos meses antes, en marzo.

También advierte la Secretaría General que las entidades que, como es el caso de Cáceres, fueron beneficiarias en 2024 deben acreditar que los descuentos se implantan de forma efectiva como fecha límite el 1 de febrero pasado. Cáceres ese apartado no lo cumple. Igualmente, para acceder a las subvenciones en el segundo semestre necesita aplicar antes del 31 de diciembre la zona de bajas emisiones (ZBE). Desde el grupo municipal socialista, que ha incluido las mejoras del bus urbano y la 'tarjeta sénior' en el acuerdo de presupuestos, se ha hecho una consulta técnica al Ministerio de Transportes. Belén Fernández, su portavoz, cree que el Ayuntamiento aún podrá beneficiarse de esas ayudas, lo que permitiría amortiguar el impacto del coste de las bonificaciones, en total 1.189.163 euros.

Todos menos Vox

En la comisión de Contratación en la que se abordó la puesta en marcha de los descuentos, todos los grupos votaron a favor excepto Vox, que se abstuvo. El PSOE insiste en que ha debido estar vigilante para que el PP no se 'olvide' del acuerdo presupuestario con esos refuerzos y descuentos del servicio. La empresa concesionaria, Subus, ya ha avisado al Ayuntamiento: si el Gobierno central no paga su parte, deberá ser el Consistorio el que lo haga. Subus Grupo de Transporte no se quiere ver afectado. El gerente de la empresa lo aclara en un escrito remitido: si no llega el dinero del Estado a Cáceres, el Consistorio «se haría cargo del 50 por ciento de las medidas (bonificación y gratuidad) que mi representada haya implantado siguiendo sus instrucciones».

«Garantizamos las bonificaciones y descuentos durante todo el año a pesar de las trabas del Gobierno de Sánchez. Sus artimañas pueden excluir a Cáceres de las ayudas en el primer semestre. Además, el propio Gobierno reduce sus ayudas a la mitad en el segundo semestre», ha denunciado el concejal de Servicios, Pedro Muriel.