El pendón de San Jorge vuelve a tremolar en la jornada más cacereña del año

C. Mateos

La Plaza Mayor de Cáceres ha sido testigo un año más este 23 de abril del tremolar del pendón de San Jorge, ... una tradición ya muy arraigada en la ciudad pero que, sin embargo, sigue sin suscitar interés entre la población. Noelia Rodríguez, del PP, sido por segundo año consecutivo la encargada de hacer ondear la bandera desde el balcón del ayuntamiento ante una Plaza casi vacía, con gente solo en las terrazas más algunos curiosos que se han acercado a las escalinatas, en contraste con los miles de personas que la noche anterior se habían dado cita en ese mismo lugar para asistir a la quema del dragón y la representación de la leyenda de Mansaborá.

«Esta vez no me ha hecho falta ensayar», bromeaba Noelia Rodríguez tras tremolar el pendón. Era la segunda vez que lo hacía a sus 27 años, y previsiblemente no será la última. «Eso sí, los nervios han sido los mismos», reconocía.

Este 23 de abril en concreto, en el que se recuerda la leyenda de San Jorge al tiempo que se conmemora la reconquista de Cáceres en 1229 por parte de Alfonso IX, está marcado en el calendario como la jornada más cacereña de todo el año, pues la fiesta de San Jorge coincide con la bajada de la Virgen de la Montaña, que sale a las 17.00 horas del santuario, llegará sobre las 19.00 a Fuente Concejo para recibir el bastón de mando de manos de alcalde y alrededor de las 22.00 entrará en la concatedral de Santa María, donde permanecerá hasta el 2 de mayo para el novenario antes de regresar a su templo de la Sierra de la Mosca.

El protocolo por el día de San Jorge se ha desarrollado

Ver 30 fotos Procesión cívica en la Ciudad Monumental. Jorge Rey

este miércoles con algún pequeño cambio debido a la muerte del papa Francisco. El pendón ha lucido un crespón negro y la procesión cívica, en la que la Corporación municipal recorre el trayecto desde el ayuntamiento hasta la concatedral de Santa María, se ha desarrollado sin música. Durante la misa, el obispo de la Diócesis, Jesús Pulido, ha ensalzado al papa Francisco y ha establecido un paralelismo entre el pontífice fallecido y la figura de San Jorge.

Sí han sonado después en la Plaza Mayor, tras la procesión de regreso al ayuntamiento, el himno de España y El Redoble, que es el himno oficial de Cáceres, interpretados por la Banda Municipal al tiempo que Noelia Rodríguez ondeaba la bandera desde el balcón.

Ampliar Los empleados municipales jubilados durante el último año, en el salón de plenos. Jorge Rey

A continuación se se ha cumplido con otra tradición de este día, como es el homenaje en el salón de plenos a los trabajadores municipales que se han jubilado en el último año. En representación de todos ellos han intervenido el oficial de Jardines José Luis González Guerra y el hasta ahora archivero municipal y cronista oficial de la ciudad, Fernando Jiménez Berrocal. Han asistido al acto 23 de los 28 nuevos jubilados que estaban convocados, y todos ellos han recibido como obsequio un reloj.

Antes de iniciarse la procesión cívica el alcalde, Rafael Mateos, tuvo unas palabras de recuerdo para el exconcejal Valentín Pacheco, fallecido este miércoles.