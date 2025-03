El Paso dice adiós a casi 60 años en Aldea Moret

Pon otro pitarra, Tomás». La frase se escucha a duras penas porque a media mañana del sábado es tal la aglomeración de personas en poco ... más de 30 metros que encontrar sitio junto a la barra es una aventura. Las bandejas de tortilla, callos, jamón y otras viandas se suceden. No dejan de entrar personas allí. Es el bar El Paso, un clásico entre los clásicos de Aldea Moret. Y el día no es uno más. Es el último, el que despide una historia que empezó hace casi 60 años. «57 años han sido», precisa Tomás, que con la ayuda de dos sobrinos se multiplica para atender a todos. Quiere dejar el pabellón bien alto porque El Paso baja la persiana. El popular hostelero recibió un homenaje de los vecinos el día 30 a través de la asociación de Santa Lucía con motivo de su jubilación. Está a punto de cumplir los 63 y la mayoría los ha pasado en el negocio. Primero con su padre, ya fallecido, y luego en solitario.

El Paso deja un enorme vacío en la barriada. Era el punto de encuentro, el referente para la tertulia, los chatos, el aperitivo, la partida y la primitiva. Todo eso se acabó. Tomás Gaspar pasa página y empieza su nueva vida.

«Mi padre abrió en septiembre de 1967. Estuvo hasta el 87. Yo le ayudaba, pero luego me quedé solo. Y hasta ahora. Han sido horas de trabajo y sacrificio, aunque también ha habido momentos bonitos», rememora. Antonio García lo confirma. «Vengo mañana y tarde. Conocí a su padre y viví muchos años en Aldea Moret. No he dejado de volver. Aquí nos juntamos a diario», sugiere. «Menudo trastorno nos hace. Nos conocemos todos. Estamos en familia. Aquí vienes y te reciben como en casa, Tomás, sus sobrinos... Si hasta se mantenía la tradición de la partida de cartas», apunta Blas Pablo. «Ni un robo, ni una pelea. Nada ha habido estos años», dice Antonio.

El Paso está más animado que de costumbre por la despedida. Tomas Gaspar recibe de manos de los directivos de la asociación vecinal de Santa Lucía una placa en «agradecimiento» por los años de servicio. «Gracias por seguir con el legado de tu padre», se lee. Tras los vinos y los aperitivos de rigor, es el momento más emocionante del día. Del último día ya. «Se me amontonan los recuerdos. Mi padre era el cartero de la barriada. Teníamos el bar. Han sido más de 14 horas diarias», continúa Tomas. «Nos ha dado la vida. Lo echaremos en falta», explica Montse. Es la hija de Miguel Trejo, un popular personaje del barrio, el electricista. A sus 87 años no dejaba de acudir a El Paso. «Mi padre se ha pasado toda una vida aquí echando la partida. Estoy emocionada», confiesa Montse.

A las seis de la tarde, Tomás se arma de valor, echa un vistazo por última vez al local con sus clientes y entona el adiós. En las paredes continúan colgadas una imagen aérea del barrio, el cartel del festival flamenco de Las Minas y un reloj analógico. Tan antiguo que no está claro si será de cuerda. También hay un cartel que recuerda un premio del Gordo de la Primitiva con 161.000 euros. En El Paso, además, se selló un segundo premio de la lotería de Navidad. Fue en 2014. Nunca se supo del agraciado.

Tomás pasa estos primeros días de su nueva vida descolocado. «Hoy me he ido a desayunar al Carneril y al terminar me he dado cuenta de que no tenía que abrir el bar. '¿Y ahora qué hago?', me preguntaba», cuenta como anécdota este barcelonista convencido, forofo donde los haya. «Cuando era joven sí discutía por el fútbol en el bar. Ya no», sonríe mientras se le pregunta. Dice que no pensó en traspasar el negocio y que ahora quiere descansar. «Sería bueno para el barrio que abriese alguien otro», señala. Y cuando le cuestionan sobre lo que piensa hacer de aquí en adelante sonríe y se limita a contestar: «Solo pido salud, lo demás vendrá solo». El Paso ya es historia. Una historia inolvidable para Aldea Moret.