Una parroquia de Cáceres organiza hoy una comida solidaria a favor de Mozambique

Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:00

La parroquia de San Pedro de Alcántara de Cáceres acogerá hoy una nueva edición de la comida solidaria a favor de Mozambique, una iniciativa organizada por la Asociación Amigos de Mozambique (Ademoz) que se ha convertido en una cita fija de solidaridad en la ciudad.

El encuentro tendrá lugar en los salones parroquiales y contará con un donativo de 10 euros, destinado íntegramente a los proyectos misioneros que la entidad sostiene en África. La ayuda económica se transformará en alimentos básicos, material escolar y medicinas, recursos esenciales para mejorar las condiciones de vida de la población local.

Ademoz destaca que cada aportación «alimenta vidas y esperanza».

