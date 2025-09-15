El párroco del Espíritu Santo coloca la bandera palestina a un Cristo durante una romería en Cáceres La Cofradía del Humilladero, que no tuvo que ver en esta acción, emite un comunicado en el que indica que «abraza a las personas que sufren», pero que «no posee posicionamiento político alguno»

La bandera de Palestina para reivindicar la paz en Gaza se coló en la romería del Espíritu Santo que se celebró este domingo en Cáceres. El sacerdote Jonny Pereira la puso a los pies de la imagen del Cristo del Humilladero para mostrar su apoyo a la población palestina, asediada por los ataques israelíes en la zona. «Las últimas palabras del Papa Francisco fueron paz para Gaza, paz para Ucrania y paz para el mundo, nosotros, desde esa perspectiva cristiana era el día de la exaltación de la cruz, Jesús era palestino y en este pueblo se sigue crucificando a la gente», indica el padre Jonny. «Eso era lo único que se quería reivindicar», indica este sacerdote, muy consciente del ambiente de politización que rodea a las reivindicaciones a favor de Gaza.

Este acto se alineó con la homilía que pronunció en la que habló del «genocidio televisado» de Oriente Medio. «Saqué la bandera porque no hay otra forma de representar al pueblo palestino, una persona que está implicada con el trabajo con migrantes me la dio, yo hice esa homilía y cantamos pidiendo por la paz, por la paz del mundo, no hubo nada ideológico, yo no nombré ni a la derecha ni a la izquierda».

«Jesús era palestino y en ese pueblo se sigue crucificando a la gente» Padre Jonny Párroco del Espíritu Santo

Pereira, sacerdote venezolano que lleva cuatro años en esa parroquia y una década en la Diócesis de Coria Cáceres tomó él solo la decisión, sin la Cofradía del Cristo del Humilladero, que organiza esta romería. «Puedo hacerlo, soy el sacerdote». El domingo esta cofradía publicó un comunicado en el que explica que esta organización «reza y desea fervientemente la llegada de la paz en todos los territorios donde existen conflictos bélicos (Oriente Próximo, Oriente Medio, Europa del Este, Asia, África), así como abraza fraternalmente a las personas que sufren». Consultados sobre si este comunicado se trata de una manera de desmarcarse de la acción del padre Jonny, se remiten al escrito, en el que apuntan que «abrazan fraternalmente a las personas que sufren», pero que esta cofradía «no posee un posicionamiento político alguno».

Los actos a favor de Palestina se han multiplicado en los últimos días en la ciudad de Cáceres. Una veintena de centros educativos de la capital cacereña y de la provincia se adhirieron a la acción que se desarrolló el pasado sábado 13 de septiembre en la Plaza Mayor, una jornada reivindicativa comunicada a la Delegación del Gobierno de Extremadura a favor de la población de Gaza asediada por los ataques israelíes. Durante nueve horas se llevó a cabo la lectura de forma interrumpida del nombre de los niños y niñas asesinados en Gaza en los dos últimos años». Según los datos que manejan la cifra de menores supera los 18.600.

