El parque comercial cacereño de La Calera se aprueba con un plazo de ejecución de dos años

Manuel M. Núñez Cáceres Sábado, 13 de noviembre 2021, 08:16 Comenta Compartir

Parece el 'hermano menor' de los proyectos comerciales de Cáceres, pero el parque de medianas superficies que se perfila en La Calera, al sur de la ciudad, ha logrado pasar la criba administrativa del Ayuntamiento y ya cuenta con la aprobación inicial de su programa de ejecución. El pasado miércoles el Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó el anuncio oficial en el que se recoge la resolución de Alcaldía del 19 de octubre. El Plan Especial, el proyecto urbanizador y la propuesta de convenio de esa iniciativa han entrado en exposición pública por un periodo de 45 días.

Durante el mismo se podrán formular alegaciones, que deberán ser resueltas antes de la aprobación definitiva. A partir de ahí, los plazos comenzarán a correr. Los promotores tiene cuatro meses para iniciar las obras. La urbanización se estima que estará en un año. Sin embargo, el plazo para el desarrollo completo de este área es superior, dos años, según recoge la documentación registrada. Las actuaciones no obstante pueden agilizarse si se compatibilizan.

No será una macrosuperficie al estilo del Nuevo Ferial, cuyos impulsores presumen de estar a la altura o por encima del Faro pacense. Tampoco cuenta con el aparente tirón de Way Cáceres o la propuesta de Bogaris junto a Carrefour. Ambos proyectos, también aprobados ya, se han vinculado a marcas de referencia como Decathlon. Habrá que ver si finalmente la firma de complementos deportivos llega a Cáceres y, en caso afirmativo, dónde se produce su desembarco. En el parque de Nuevo Cáceres se apuesta por el desarrollo comercial de algo más de 34.000 metros cuadrados en una superficie de dos hectáreas. Es un proyecto nuevo aunque la idea de abrir allí un área de expansión no. Hace más de 15 años que surgió. Ahora lleva dos de tramitación en esta versión renovada.

La promoción corresponde a Sovcom Invest SL, una mercantil con sede en Alicante que se constituyó en 2016 para el «alquiler y construcción de propiedades comerciales y residenciales». No hay aquí previstos 4.000 pisos como en el Ferial, ni han trascendido por ahora nombres de grandes marcas. Lo que se perfila es una zona de ventas a base de naves que cuenta con la ventaja de estar en un área urbanizada, rodeada de viviendas y ya desarrollada, con todos los servicios a mano.

Los cálculos iniciales aluden a un flujo de 425 vehículos a la hora, lo que se vincula a la intersección en el APE 31.02 San Antonio Comercial de vías como la avenida de Juan Pablo II, calle Túnez o San Petersburgo. La memoria técnica concluye que los viales «tienen capacidad suficiente para atender la demanda en hora punta». Desde el área de Infraestructuras del Consistorio se hicieron en su momento algunas advertencias como una posible saturación en la calle Túnez. «Se recomienda, en la medida de lo posible la unificación de los accesos al viario público», incidía el informe técnico.

Los promotores argumentan que es una instalación de escala media, mucho menos dimensionada que otras como Carrefour, cuya superficie de 5,5 hectáreas supera con creces la de esta de Nuevo Cáceres.

La Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) que encabeza Sovcom con más de un 79 por ciento de los terrenos también tiene entre los propietarios del suelo a Hipertambo, con algo más del 5 por ciento; el Ayuntamiento, casi un siete; la inmobiliaria Pimar y dos particulares.

Sovcom Invest publicita el de Cáceres como uno de sus «proyectos en progreso» y resalta entre otras ventajas su accesibilidad, una «ubicación privilegiada» y tener a menos de 100 metros las estaciones de bus y tren. También la conexión con «la carretera más larga de España», la N-630. El gancho, la llegada de operadores «de las mejores referencias». Aunque sin citarlos por el momento.

Los costes de urbanización se elevan a 658.000 euros y el Consistorio calcula ingresos por 686.000 euros por el impuesto de construcciones y obras y 24.000 por el IBI.

vehículos se atribuyen en el estudio de tráfico del parque a la antigua N-630. A esa cifra hay que añadir más de 3.000 vehículos en el vial de la estación de autobuses y otros 5.000 en la avenida de la Constitución.