La pareja detenida en el barrio de San Blas de Cáceres queda en libertad con orden de alejamiento mutuo La mujer de 27 años está investigada por un delito de lesiones agravadas y el hombre de 28 por un delito de lesiones dentro del ámbito de la violencia de género

María José Torrejón Cáceres Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:20 Comenta Compartir

La pareja detenida el lunes por la Policía Nacional en Cáceres en el barrio de San Blas tras protagonizar una pelea ha quedado en libertad con orden de alejamiento mutuo. Así lo ha decretado el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cáceres después de que el hombre y la mujer pasaran a disposición judicial este martes.

La instrucción se mantiene abierta. Él, de 28 años, está investigado por un delito de lesiones dentro del ámbito de violencia de género. Y ella, de 27, por un delito de lesiones agravadas.

Hay que recordar que este lunes, en torno a las seis y media de la tarde, el varón fue arrestado como presunto responsable de un delito de violencia de género. Y ella, como presunta responsable de un delito de tentativa de homicidio. El hombre sufrió lesiones con arma blanca, según la información facilitada a este diario por la Policía Nacional.

Según pudo saber este diario, los hechos ocurrieron en la avenida de San Blas, muy cerca del bar Micro (que el día de los hechos estaba cerrado) y a pocos metros de la calle Peña, que lleva hasta la sede del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. «Lo único que vi fue una ambulancia y tres coches de Policía. Y más tarde, un agente entró en una casa con un maletín», relató un vecino de la zona.

El alcalde pide más agentes

Como consecuencia de este suceso, el alcalde, Rafael Mateos, solicitó este martes un incremento de la plantilla de la Policía Nacional en la ciudad y en la provincia al Ministerio del Interior tras la pelea ocurrida en San Blas.

Esta reivindicación también es compartida por los sindicatos policiales ante el aumento de los delitos en la capital cacereña, que ya suma varias muertes violentas este año.

«Lo único que vi fue una ambulancia y tres coches de Policía. Y más tarde, un agente entró en una casa con un maletín», relata un vecino

«Seguimos siendo una ciudad segura, que eso yo creo que es importante gracias a la colaboración y al buen entendimiento que hay entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero eso no debe llevar a relajarnos y, por lo tanto, tenemos que ser reivindicativos y cuando el Cuerpo Nacional de Policía, cuando los sindicatos policiales piden mayor presencia policial y que se incremente la plantilla es porque ellos consideran que es necesario», señaló el regidor.

Mateos se ha sumado así a esa reivindicación y ha añadido que confía en que «en los próximos meses», el Ministerio del Interior «cumpla con la promesa que tenía de incrementar la plantilla de la Policía Nacional en la ciudad de Cáceres y en nuestra provincia».

Temas

Cáceres