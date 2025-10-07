Detenidos en Cáceres un hombre por posible violencia de género y una mujer por tentativa de homicidio tras una pelea Los hechos ocurrieron este lunes en la avenida de San Blas de la capital cacereña y el varón sufrió lesiones con arma blanca

María José Torrejón Cáceres Martes, 7 de octubre 2025, 12:04 | Actualizado 12:40h.

La Policía Nacional ha detenido en Cáceres a una mujer y un hombre, de 27 y 28 años respectivamente, tras una pelea ocurrida en la avenida de San Blas. El varón ha sido arrestado como presunto responsable de un delito de violencia de género. Y ella, como presunta responsable de un delito de tentativa de homicidio. El hombre sufrió lesiones con arma blanca, según la información facilitada a este diario por la Policía Nacional.

El caso está siendo tramitado por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM). Se trata de un grupo especializado en la lucha contra la violencia de género. Ambos serán puestos a disposición judicial.

