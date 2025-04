El paraíso de las tapas está en Cánovas

A falta de un pabellón de ferias que la ciudad lleva esperando desde hace décadas, el Paseo de Cánovas es el lugar elegido un año ... más para Extregusta. El paraíso de las tapas está en el centro de Cáceres en una cita que el año pasado superó los 110.000 euros de recaudación y vendió 75.000 tickets. Dicen en el Ayuntamiento que este año ha arrancado bien. Incluso mejor. Empezó el viernes y se prolongará hasta mañana domingo, con el sábado como día de referencia a pesar de que cuando se echa la vista al cielo queda la duda de si el agua hará acto de presencia y amargará la celebración. Los cacereños esta mañana han hecho gala desde primera hora de las ganas de disfrutar. El ambiente, poco a poco, ha ido aumentando, con numerosas personas en cada uno de los expositores. Son 23 en total, con representación de los principales establecimientos de la capital.

Pepe Valadés fue el primer protagonista del día. El ganador del Caldero de honor y de la tapa con Denominación de Origen (DO) de este año es el cocinero del catering Vía de la Plata, de Trujillanos.

Las mejores imágenes de Extregusta, en Cáceres (II)Ver 12 fotos Pepe Valadés , del catering Vía de la Plata de Trujillanos, durante su exhibición. J. rey

Sobre la una de la tarde del sábado, los incondicionales de la gastronomía, turistas y curiosos se citaron en Cánovas para una clase didáctica pero a la vez práctica. Valadés dio una lección de cocina en directo. Además de contar sus trucos y dar consejos sobre cómo llevar los guisos a su máximo esplendor, se contó con productos Indicación Geográfica Protegida (IGP) y Denominación de Origen Extremadura. Fue todo un repertorio de cocina fusión. Se trataba de elaborar una 'gyoza', también conocida como 'empanadilla japonesa', pero Valadés la rellenó con unas setas de temporada, «un buen jamón de Montánchez» y con tomates de Miajadas hizo una 'cantonesa', una especie de «tomate dulce», aclaró.

Era el aperitivo perfecto para entrar de lleno en la 'hora feliz' de Extregusta, de nuevo con los tickets a 1,50 (eso sí en muchos casos se necesitan dos para probar el producto elegido) y la posibilidad de combinar la cerveza con la tapa más sabrosa, de acercarse a la tarta de queso de Chef Alia, ganadora de este año o al pastel de carrillera ibérica de los Hermanos Méndez, con la tapa sin gluten Vega y dehesa con aroma de mar de Carta de Carlos V también en primer plano. Todos ellos se han subido en esta edición con sus producciones gastronómicas al podio de Extregusta. Valadés también ha triunfado con su tapa de la DO Ternera de Extremadura. Suya es la hamburguesa con vacuno, rulo de cabra de la Serena, tomate miajadeño y torrezno.

Pepe Valadés, ganador del Caldero de Honor, hizo una exhibición culinaria en directo y preparó una 'gyoza' a base de productos extremeños

«Soy natural de Montijo, ponedlo en la entrevista, que no se me enfaden en mi pueblo», clama Pepe, que se declara «motivado» por la cocina desde pequeño. Su madre compraba revistas y él arrancaba las recetas y las archivaba. Así empezó la fiebre por los fogones de este triunfador con doblete en Extregusta 2024 que recuerda que inauguró la feria de la tapa de Cáceres nada menos que en el Mercado de Ronda del Carmen. «Fui de los pioneros. Empezamos allí, luego fuimos a la Plaza Mayor y finalmente a Cánovas», rememora. Defiende que el uso de productos de la tierra y de máxima calidad es el camino más sencillo hacia el éxito en la elaboración. Ha ganado cuatro veces la mejor tapa de esta cita. «El caldero de honor me lo han dado ya que tengo 60 por si me pasa algo», bromea antes de despedirse.

El ambiente sigue creciendo y los cacereños aprovechan que la temperatura acompaña para acudir a Cánovas. «Hemos empezado con buen pie. La primera jornada del viernes fue muy buena con resultados por encima del año pasado, alrededor del 25 por ciento más Si el tiempo no se estropea, el balance será muy positivo», analiza Jorge Suárez. El concejal de Comercio estuvo recorriendo la feria junto al gerente de Ifeca, César Vicho.

Risotto

«Al rico risotto con patatera extremeña», se escucha a voces del fondo de uno de los expositores. Ya empiezan a estar ocupadas las barras laterales. En una de ellas se encuentra Marisa Zúñiga, que vive en Cáceres desde hace 42 años. «Vengo todos los años. Aquí hay más novedad que en los propios bares», detalla. Ha elegido croquetas de boletus y unas tostadas de jamón con tomate de Iberjabugo. «Todo riquísimo. A buen precio y muy grandes. No tengo queja», destaca mientras su acompañante también consume. «No sé si llegaremos comidos a casa. Esto acaba de empezar», dice antes de las dos de la tarde.

A pocos metros de allí está María Fernández. También repite. Se ha pedido dos tapas junto a su compañero, arroz extremeño y patatas al horno. Esta última con patatera y miel de las Hurdes. «Hemos elegido las más grandes, para compartir. La relación calidad-precio es bastante buena», opina.

Extregusta se prolongará durante toda la tarde del sábado, hasta las seis y media. Este domingo se celebrará la última jornada, otra vez con la mirada puesta en el cielo y la posibilidad de que algún chubasco primaveral irrumpa en ese paraíso de las tapas en el bulevar más famoso de Cáceres.