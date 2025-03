Los propietarios de Vegas del Mocho, en Cáceres, exigen trasladar ya el mercado franco

«Es una decisión que debió tomarse mucho tiempo antes». La Agrupación de Interés Urbanístico Vegas del Mocho habla de una cuestión urgente, que ... se va retrasando año tras año y que les está causando daños permanentes, con el agravante de que además les ampara la normativa ya que, según citan, el Consistorio puede autorizar el traslado del mercadillo «por necesidades de población», avalado por la ordenanza municipal de venta ambulante, artículo 9.2.

Ese traslado no fue capaz de concretarlo Elena Nevado, lo dejó pendiente Luis Salaya y ahora Rafael Mateos, actual alcalde, dice que se consumará a la zona del parque empresarial Mejostilla antes de final de año. Los propietarios del suelo, unidos en la Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) Vegas del Mocho, expresan sus dudas y urgen al actual Gobierno del PP a que actúe con la determinación que les faltó a los anteriores. En la AIU están los promotores y también pequeños propietarios que ya están teniendo dificultades para afrontar el pago de las cuotas. Como recuerdan en una nota informativa, en 2010, tras cuatro años de obras de urbanización, recibieron el acta de recepción de las mismas. Habían invertido siete millones de euros. De forma «provisional», se les dijo, se montó allí el mercado de los miércoles en 2012. 12 años después allí sigue.

Suciedad en Vegas del Mocho, tras el mercadillo; arboles arrancados y pavimento en mal estado. HOY

Están preparando un estudio en el que se cuantifican los perjuicios causados y que son numerosos por varias vías. Una inversión millonaria sin retorno, ya que las promociones de viviendas están paradas; pavimento de la urbanización dañado, arquetas rotas, árboles arrancados, desaparición del riego por goteo, aceras levantadas, eliminación de aparcamientos entre 18 y 24 horas, molestias y ruidos a los vecinos que se han instalado allí...

En la urbanización invirtieron siete millones. Hay adoquines levantados, imbornales atascados, árboles arrancados, parcelas sucias...

«La decisión está tomada», ha respondido el alcalde en relación a esa reubicación de los puestos de venta. No es, sin embargo, una decisión sencilla, ya que hay varias partes afectadas. Por un lado los vendedores, que piden consenso a la hora de elegir el nuevo destino; por otro el propio Ayuntamiento, que debe definir con precisión cirujana un espacio que reúna las condiciones: con servicios públicos, buenas conexiones y en cuyos alrededores no haya demasiadas viviendas, para generar las menores molestias posibles.

Otra parte es la que aglutina a los propietarios del suelo, no solo promotores sino aquellas personas que compraron terrenos en Vegas del Mocho y comprueban la ruina de aquella inversión. «La gente llama, nos pregunta por próximas promociones en la zona porque es un sitio interesante en el que ya se han hecho cosas, un barrio en expansión y con buenas dotaciones. El problema es que no podemos responderles. No podemos garantizar cuando podremos construir allí. El daño es enorme», analiza Abelardo Martín. Pero este representante de la AIU y a la vez voz destacada dentro de los promotores no es la primera vez que habla.

Promociones

Las nuevas promociones de pisos están bloqueadas y quienes tienen allí sus casas, como recuerdan los afectados, sufren ruidos y molestias desde la madrugada de cada martes al miércoles, cuando los comerciantes comienzan a montar sus puestos, y durante varias horas más, primero con el desarrollo del mercado y finalmente con las máquinas de limpieza. Un estudio va a valorar el daño causado. Hay adoquines levantados, imbornales atascados, parcelas sucias... «El mercado franco ha depreciado este suelo. De todos estos deterioros deberá responder el Ayuntamiento por desidia en su conservación, acometiendo de manera inmediata las obras necesarias para dejar la urbanización en el mismo estado en que las recibió», resumen los propietarios.

Las respuestas no están nada claras. De hecho el Gobierno quería consumar el traslado tras el verano y ahora alude a final de año. La Federación Norte, que agrupa a colectivos de Mejostilla y alrededores, se pronuncia: «Manifestamos nuestra absoluta indignación ante la imposición unilateral del Ayuntamiento de trasladar el mercado franco sin consultar a los vecinos del Distrito Norte». «El equipo de Gobierno nos comunicó una decisión ya tomada, y no se ha consultado a los grupos políticos, comerciantes, ni vecinos», ahonda la portavoz socialista, Belén Fernández. Vox ha reclamado consenso. Ahora los propietarios piden al alcalde que mueva ficha, y que lo haga con rapidez.