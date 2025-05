La oposición rechaza en comisión el presupuesto de Cáceres, pero PP y PSOE acercan posturas

La oposición en el Ayuntamiento de Cáceres ha rechazado esta mañana el borrador del presupuesto que ha presentado el Gobierno del PP para 2025. Los ... populares se han quedado solos en la votación en la comisión de Economía, como ya ocurrió la semana pasada en el consejo rector del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS). PSOE, Vox y Unidas Podemos se han pronunciado en contra. Pese a esta situación de aparente bloqueo, el portavoz municipal y concejal de Economía, Ángel Orgaz, ya ha adelantado que el Ejecutivo que preside Rafael Mateos no va a retirar el anteproyecto y lo llevará a una sesión extraordinaria del pleno la próxima semana. «Allí cada grupo tendrá la oportunidad de explicar lo que vota y dar sus argumentos», ha reseñado.

Las miradas en la comisión de este viernes estaban puestas en la decisión del PSOE, ya que una simple abstención permitía aprobar el presupuesto. A pesar de ese voto negativo, las negociaciones siguen abiertas y todo apunta a que salvo sorpresa mayúscula la ciudad finalmente tendrá sus cuentas aprobadas en unos días. El grupo socialista ha reclamado al Gobierno «un compromiso expreso» y por escrito de las iniciativas con sello PSOE que figuran en el borrador.

«No se ha roto la negociación. Nuestra posición es la misma. Ha habido diálogo y lo sigue habiendo, pero queremos que ese documento recoja nuestras propuestas y que se produzca un compromiso expreso», ha señalado en una primera valoración la portavoz del grupo socialista, Belén Fernández. El anteproyecto que va a pleno incluye numerosas propuestas del PSOE desde las ayudas al alquiler, que aparecen en el presupuesto del IMAS, a la adquisición del edificio de las Trinitarias o los recortes a las ayudas a la natalidad que propuso el año pasado Vox. También se suprime la subvención a Red Madre y deja espacio al inicio del estudio para asumir la gratuidad del bus para mayores de 65 años.

La portavoz socialista había admitido ya que no le gustan las cuentas que ha diseñado el PP, pero cree que no es bueno para la ciudad que Vox siga marcando la agenda. Así, reservan 15.000 euros para la Fundación del Secretariado Gitano dentro de un programa de igualdad para la mujer. Red Madre pierde sus 10.000 euros y Feafes sus 15.000 para salud mental. La ayuda a domicilio suma una cifra similar, con algo más de un millón y medio frente a los 1,49 millones de 2024. El presupuesto del IMAS ronda los cuatro millones y el total del borrador se acerca a 85 millones, el más alto de la historia. Son exactamente 84.970.042 euros, con 5,2 millones para reforzar el autobús, con los descuentos del 50 por ciento y la gratuidad para los más jóvenes.

Belén Fernández reclama al Gobierno «un compromiso expreso» de que sus propuestas tienen cobertura en las cuentas y se cumplirán

El PSOE no está contento del todo pero prefiere influir y condicionar con su voto las cuentas e impedir así dos situaciones que no serían positivas para la capital, que no haya presupuesto y se produzca una situación de bloqueo o que Vox siga marcando la agenda como hizo en el pasado ejercicio. De momento, su posición ha servido para tumbar las cuentas, pero durante los próximos días las conversaciones se mantendrán en busca de un acuerdo. «No está cerrado», precisa la concejala socialista, que además es la secretaria general del PSOE en Cáceres.

El antecedente de 2016

Las cuentas no son las que ella y su partido hubieran diseñado pero dan cobertura a algunas de las exigencias planteadas como esos avances en vivienda, refuerzos en el bus urbano, el proyecto de las Trinitarias o las que se reflejan ya en el IMAS.

Una abstención repetiría así la situación vivida en el pleno de presupuestos en 2016. Entonces el socio prioritario del PP, que gobernaba, era Ciudadanos, pero como ha hecho ahora Vox, se desmarcó. Luis Salaya lideraba la oposición socialista. Su abstención hizo posible que Cáceres tuviese presupuestos.

«No se está debatiendo nada más que continuar con el presupuesto que aprobamos el año pasado con los votos del Partido Popular y de Vox o contar con un nuevo presupuesto que incorpora propuestas de todos los grupos y muy especialmente del Partido Socialista», puntualiza el portavoz municipal. Ángel Orgaz, que admite haber hablado en los últimos días con Belén Fernández y también con el concejal de Vox, Eduardo Gutiérrez, insiste en que la mano está tendida en busca de un acuerdo que sería positivo para la ciudad.