HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El importe de la obra, que suele prolongarse una media de seis meses, es de entre 4.000 y 5.000 euros por vecino. JORGE REY

La ola de rehabilitaciones de fachadas cambia la cara de barriadas antiguas en Cáceres

Las ayudas públicas para la mejora de la eficiencia energética generan un 'boom' de reformas en edificios de toda la ciudad

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Domingo, 21 de septiembre 2025, 09:27

Los edificios cacereños con cierta antigüedad están en pleno proceso de 'lifting', envueltos en una maraña de andamios y mallas protectoras que cambian algo ... más que su aspecto. Subvencionadas con fondos públicos son obras que modifican la envolvente de estos bloques para mejorar su eficiencia. Hasta un 80% de subvención es lo que logran las comunidades de vecinos que optan por recubrir sus fachadas y sus cubiertas. Y esta oportunidad está teniendo una gran acogida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un motorista de 51 años en Cáceres tras salirse de la vía
  2. 2 La alcaldesa de Casar de Cáceres asegura temer por su integridad ante los insultos y amenazas de una vecina
  3. 3 Los nueve pueblos extremeños más bonitos de España
  4. 4

    Arranca la feria de la loza con mucho público extremeño y más dificultad para encontrar ofertas
  5. 5 La combustión de unos plásticos complica un incendio en Badajoz
  6. 6 Herido grave tras ser corneado por un toro en las fiestas de Calzadilla
  7. 7

    El boom del jamón loncheado hace proliferar las tiendas especializadas en Badajoz
  8. 8 El choque entre dos coches en Badajoz provoca el corte de la avenida Antonio Cuéllar Gragera
  9. 9 El tiempo en Extremadura: caída drástica de las temperaturas
  10. 10

    El juicio por las calumnias en Facebook contra Fragoso se aplaza por quinta vez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La ola de rehabilitaciones de fachadas cambia la cara de barriadas antiguas en Cáceres

La ola de rehabilitaciones de fachadas cambia la cara de barriadas antiguas en Cáceres