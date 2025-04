Diez bares del centro de Cáceres se unen para mantener viva la Feria de San Miguel

El domingo 29 de septiembre es San Miguel, una festividad arraigada históricamente en Cáceres y que en los últimos años se reivindica como 'feria ... chica'. Cualquier motivo es bueno para celebrar y los bares del entorno de las calles de los Obispos se han unido para ofrecer una opción de ocio el fin de semana próximo, que está bien nutrido de acontecimientos, con los festivales de Blues y el Extremúsika a la cabeza.

La taberna Volapie, Viñagrande, Dallas, Cánovas 6 y Belmont, Orense, Lizarrán, Oquendo, Loren y 100 Montaditos pretenden repetir el éxito de iniciativas como la feria de día de San Fernando, en la que las pandillas de amigos se lanzan con ganas al formato del tapeo y el cañeo al mediodía. Tal y como explica Gabriel Cancho, de Viñagrande, han logrado autorización por parte del Ayuntamiento para sacar barras de viernes 27 a domingo 29 de septiembre desde el mediodía, desde las 14 horas hasta las seis de la tarde. Se trata de barras sin cañeros, solamente para apoyar la bebida y la comida. También están autorizados estos bares para que haya una charanga, que animará el epicentro de esta festividad durante cuatro horas. «Será itinerante, no está fija en un punto para intentar molestar lo menos posible a los vecinos, estará yendo por los bares», señala este hostelero.

La celebración de la conocida como 'feria chica' se extenderá desde el mediodía hasta las seis de la tarde

La idea es poder repetir un formato que gusta, a juzgar por como se ha recibido en otras ocasiones. Desde hace años es el punto neurálgico de las fiestas de San Fernando al mediodía. Jorge Pacheco es, junto a Martín Gutiérrez, el responsable de Cánovas 6 y de Belmont desde el pasado mes de marzo. Esta es la primera vez que van a participar en esta feria de día que creen que puede funcionar después de «un verano difícil» para la hostelería por el intenso calor.

No todos los bares de la zona se han unido a esta propuesta. El Gran Café este año no participa por cuestiones organizativas del local y por considerar que no tiene tanto tirón como la feria de día de San Fernando. Se trata de un momento en el que no hay un ambiente de fiesta generalizado, apunta Eduardo Álvarez, el gerente de esta histórica cafetería.

Más citas

Otra calle que cumple con una tradición y ofrece programación especial por San Miguel es la de Rodríguez Moñino, que inauguró hace unos días su esperada peatonalización. Los comerciantes de la zona se encargan de ensamblar un programa abierto a todos los públicos. Para el viernes al mediodía y el sábado desde el mediodía hasta las 21 horas ofrecerán música de dj y actuaciones, barras, paella y una iniciativa solidaria para recaudar fondos para una organización.

Tal y como explica Ana Giménez Guervos, la portavoz de esta asociación de comerciantes, la única diferencia de este año es que la decoración va a ser más discreta para evitar daños en el entorno recientemente remodelado.