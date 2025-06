Las obras de la Ciudad Deportiva de Cáceres retrasan la apertura de las piscinas de verano

Las piscinas de verano de la Ciudad Deportiva, recinto dependiente de la Junta de Extremadura, suelen ser de las primeras que abren sus puertas en ... Cáceres y dan el pistoletazo de salida a la temporada de baños.

Pero este año no ha sido así. Se mantienen cerradas y, de momento, no hay una fecha de apertura. El motivo es que las instalaciones están siendo sometidas a obras de mejora y estos trabajos todavía no han finalizado. En un principio, se había previsto que los vasos de verano pudieran comenzar a recibir a sus primeros bañistas el próximo lunes, 16 de junio. Pero no va a poder ser.

«Se continúa trabajando para abrirlas cuanto antes, previsiblemente los últimos trabajos previos a la apertura se prolongarán hasta final de mes», señalan a este diario desde la administración regional.

Tal y como se ha publicado, las mejoras que se están llevando a cabo en el recinto, cuyo importe se eleva a 380.000 euros, tienen que ver con el sistema hidráulico de las piscinas. También se ha mejorado la estética y funcionalidad de los vasos, renovando los bordillos y situándolos en la línea del agua, garantizando la seguridad de usuarios y deportistas, según la información facilitada por la Junta.

Por otro lado, en el vaso infantil se ha procedido a adaptar, según la normativa vigente, la profundidad de este para hacerlo «más seguro». Por último, se ha mejorado la eficiencia y la sostenibilidad de estos espacios, procediendo además a la instalación de duchas sostenibles, sustituyendo las automáticas por manuales, evitando así el malgasto de agua.

De esta manera, Cáceres solo cuenta en estos momentos con una gran piscina de acceso público abierta mientras se avecina para los próximos días un fuerte incremento de las temperaturas. Según las previsiones de la Aemet, Agencia Estatal de Meteorología, las máximas alcanzarán el miércoles los 39 grados. Durante esa misma jornada la mínima no bajará de los 24 grados.

Este domingo abre la del campus

Las instalaciones del camping abrieron sus puertas el pasado 5 de junio con las mismas tarifas que el año pasado. De lunes a viernes (excepto los festivos) los usuarios con 12 o más años pagan cuatro euros y los bañistas de 3 a 11 años pagan tres euros. Los domingos y festivos las tarifas se incrementan un euro. Hay, además, diferentes abonos de temporada. Y se espera que los recintos municipales, que gestionará Conyser con una prórroga del contrato después de que el concurso municipal licitado por el Ayuntamiento quedara desierto, estén operativos el próximo viernes, día 20.

Este domingo día 15, abre la piscina del campus, que depende de la Universidad de Extremadura pero que es de acceso público.