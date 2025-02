El nuevo contrato de Jardines se atrasa en Cáceres, a la espera de poder licitarse en 2024

El nuevo contrato de mantenimiento de las zonas verdes de Cáceres se atrasa, a la espera de que pueda licitarse a lo largo de 2024. Como ya informó HOY, el Ayuntamiento ha decidido prorrogar un año más el compromiso con Talher, actual concesionaria. Firmó ... en 2019 por cuatro años y la primera prórroga se hizo efectiva en 2023. La Comisión de Urbanismo y Contratación dio ayer jueves su visto bueno a esa prolongación de contrato. «Se trabaja en la licitación de uno nuevo para mejorar el servicio», indica el Gobierno.

El importe se mantiene en 3,6 millones anuales, lejos de los cinco millones de euros presupuestados para ese servicio en el presupuesto municipal de 2024. El concejal de área, Pedro Muriel, ha explicado que la prórroga era una necesidad y una obligación, ya que el contrato vigente expira en los próximos días y la licitación no está aún. En la oposición se culpa al Gobierno de falta de diligencia ya que, según el PSOE, el anterior Ejecutivo dejó preparado el expediente para sacar a concurso el contrato con los nuevos pliegos. Además, el jefe de Parques y Jardines ya advirtió de que no era recomendable acometer una nueva prórroga debido a que el servicio no llega a los mínimos exigidos por haberse firmado en su momento por debajo de los costes.

Niveles

Según este responsable de área municipal, «la prestación del servicio de mantenimiento de zonas verdes y otras infraestructuras no alcanza tanto en la parte concesionada como en la gestionada directamente unos niveles de calidad aceptables».

«No nos quedaba otra que asumir esa prórroga y ya se trabaja en la redacción del nuevo pliego« Pedro Muriel Concejal de Servicios Públicos

El anterior expediente para la licitación de las zonas verdes se inició en marzo de 2023. La solicitud de informe fue «rechazada por la Intervención Municipal por 'indicación política de modificación de proyecto', no siendo posible, en consecuencia, continuar con la tramitación», se recoge en la documentación que justifica la prórroga aprobada.

El concejal de Servicios Públicos recuerda que Talher finalizaba su contrato el 20 de enero. Sin una extensión no estaba garantizada la cobertura. «No nos quedaba otra que asumir esa prórroga y ya se trabaja en la redacción del nuevo pliego para mejorar el cuidado y el mantenimiento de nuestros parques y jardines», explica Pedro Muriel. La nueva licitación del servicio se tendrá que afrontar en 2024, pero de momento se retrasa. Aunque se han presupuestado 1,4 millones más, no está claro que ese dinero llegue a ejecutarse si se tiene en cuenta que la prórroga con Talher es por doce meses.