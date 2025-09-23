El nuevo aparcamiento del Príncipe en Cáceres sigue casi sin uso una vez terminado el verano Los conductores se resisten a utilizar la nueva infraestructura, abierta el pasado mes de junio tras una inversión de 919.600 euros

Martes, 23 de septiembre 2025, 07:28

El final del verano lleva aparejado el regreso de la actividad habitual de los días laborables en la ciudad de Cáceres, pero esa vuelta a la rutina apenas se ha notado en el nuevo aparcamiento del parque del Príncipe. La ampliación se abrió a finales del pasado junio y la previsión era que durante los meses estivales tuviera muy poco uso porque la demanda de plazas de aparcamiento en el centro decae, pero ha llegado la segunda mitad de septiembre y la situación sigue siendo prácticamente la misma.

Basta acercarse cualquier mañana al conocido como Paseo de la Diversidad, en la avenida Hernán Cortés, para ver que el nuevo parking distribuido en terrazas, construido junto al que se abrió en 2014, permanece casi desierto. A las 12 de la mañana de este lunes tan solo 15 de sus 170 plazas estaban ocupadas, mientras que el aparcamiento adyacente estaba lleno.

La causa de esta falta de interés de los cacereños por usar la nueva infraestructura no puede buscarse ya en la disminución del tráfico durante el verano, una vez recuperada la rutina laboral y escolar. Sí pueden influir en cambio circunstancias como que esta ampliación se encuentra algo más lejos del centro y carece de arbolado que aporte sombra, o también, como apuntan vecinos de la zona, el hecho de que permanezca cerrado por una verja el acceso desde Aguas Vivas, lo que desincentiva que los habitantes de ese barrio puedan utilizar el nuevo espacio como aparcamiento de referencia.

Las obras fueron ejecutadas por la UTE (unión temporal de empresas) integrada por Asfaltos y Aglomerados Santano (Aglosán) y Boymosa, que obtuvieron la adjudicación de estos trabajos por 919.600 euros. De esa suma, 680.504 euros proceden de Europa (fondos Next Generation) y el resto fue aportado por el Consistorio. El contrato se formalizó en enero de 2024, aunque el inicio se demoró debido a la resolución de un recurso relativo a la asistencia técnica. Esta ampliación se suma al aparcamiento ya existente en el recinto, que dispone de 210 plazas. La controversia ha rodeado el proyecto al realizarse en un espacio verde dentro del parque del Príncipe, utilizado hasta entonces, sobre todo, por vecinos de la zona para pasear a sus perros. Precisamente ellos fueron los primeros en rechazar la ampliación con una recogida de firmas que alcanzó 500 apoyos.

Tala de árboles

Posteriormente se unieron los colectivos conservacionistas Adenex, Cáceres Verde, Ecologistas en Acción y Defensa del Parque, que en octubre de 2014 denunciaron la tala de al menos 83 árboles para construir el aparcamiento, entre ellos 34 almendros, 15 encinas, 10 pinos resineros, 10 olmos, cinco falsas acacias, cuatro chopos, dos pinos piñoneros, un castaño de Indias, un alcornoque y un cedro del Himalaya.

El asunto llegó incluso a los tribunales de la mano de Adenex, aunque la justicia no admitió las medidas cautelares de paralización solicitadas. La última sentencia fue emitida en abril por el TSJEx, que desestimó el recurso interpuesto por Adenex contra la resolución de primera instancia, argumentando que no puede aplicarse una «interpretación mecanicista» del principio de no regresión medioambiental, y que el aparcamiento resulta adecuado en una zona de ocio a la que se pretende atraer a la ciudadanía.